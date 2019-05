Henk Otten vindt FVD nog altijd ‘zijn baby’ | Geld voor fractieondersteuning gaat naar ‘team-Jesse’

Henk Otten wil niet escaleren maar haalt toch nog eens uit naar Thierry Baudet. Zihni Özdil hekelt de “persoonsverheerlijking” rond Jesse Klaver. En geeft Nederland nu wel of niet genoeg uit aan defensie?

OTTENS BABY: Henk Otten gaat gewoon de Eerste Kamer in voor FVD. Sinds Otten uit de gratie viel bij partijleider Thierry Baudet wordt gespeculeerd dat Otten zijn eigen fractie zou beginnen in de Eerste Kamer. Maar dat is hij niet van plan, vertelt hij in De Telegraaf. “Ik hou me koest. Ik wil niet escaleren. Forum blijft mijn baby. Die wil je niet beschadigen.” Hij denkt er ook niet over om helemaal niet de senaat in te gaan, en zijn zetel af te staan aan FVD. Niet dat hij dat voor het geld doet - een Eerste Kamerlid verdient 2.100 euro per maand. “Daar word je niet heel blij van.” Tussen neus en lippen deelt hij ook nog even een sneer uit aan Baudet, die een essay schreef “waarin rare dingen over vrouwen staan opgeschreven”. Daardoor gingen volgens Otten een paar zetels verloren. “Het verschil tussen de ene en de andere campagne doet toch wel een beetje pijn”, aldus Otten, die met trots terugkijkt op de campagne voor de Provinciale Staten. “Die campagne kwam uit mijn koker.”

TEAM-JESSE: Henk Otten ziet overigens overeenkomsten in de manier waarop hij door Thierry Baudet aan de kant werd gezet, en hoe Jesse Klaver GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil uit de fractie gooide. “De jongere generatie doet het anders”, analyseert Otten. De kritiek van beide zwarte schapen op de partijleider komt ook overeen. Zo klaagde Otten over een “onemanshow” van Thierry Baudet. Özdil had het over “alle ballen op Jesse”. Hij ergerde zich aan de “persoonsverheerlijking” van Jesse Klaver, zo stelt een partijgenoot tegen NRC. Özdil kwam om in het werk, maar het geld voor fractieondersteuning gaat in één grote pot. Een flink deel gaat naar ‘team-Jesse’, onder meer naar het socialmediateam dat Klaver goed in beeld moet brengen.

2 PROCENT: Volgens minister Ank Bijleveld laat Nederland met extra uitgaven aan defensie zien dat “we onze afspraken nakomen en een betrouwbare bondgenoot binnen de NAVO zijn”. Maar volgens de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra is Nederland “niet bereid om zijn eerlijke aandeel bij te dragen”. Hoe zit dat nu? NRC-redacteur Karel Berkhout pakte de cijfers erbij. Afgesproken is dat er 2 procent van het bbp in defensie wordt gestoken. Nederland zit daar onder: het is 1,3 procent. De komende jaren wordt een half miljard extra aan defensie besteed, maar omdat de economie groeit, blijft het percentage hangen op 1,3 procent. Wat dat betreft heeft Hoekstra dus gelijk. Maar in 2014 gaf Nederland nog maar 1,06 procent uit aan het leger. De afgelopen jaren zijn de uitgaven dus opgevoerd. En dat geeft Bijleveld dan weer gelijk.

AFTREKPOSTEN: Multinationals betalen in Nederland nauwelijks winstbelasting. “En waar dat wel gebeurt, moet de bedrijfsfiscalist terug naar school.” Aan het woord is één van de belastingadviseurs van Shell. Nadat Trouw eind vorig jaar onthulde dat Shell inderdaad geen winstbelasting betaalt, mochten Shell, AkzoNobel en Philips woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer tekst en uitleg komen geven over hun belastingafdrachten. De multinationals legden uit dat ze gewoon de wet toepassen: de aftrekposten waarvan zij gebruik maken zijn door de Tweede Kamer goedgekeurd. Maar Shell deed wel een toezegging, die door de Kamerleden werd gemist: het wil bekendmaken hoeveel winstbelasting het in elk land betaalt. De Europese Commissie probeert dat al jaren, maar zonder succes. Shell hoopt op deze manier steun in de samenleving te kunnen opbouwen.

BEVINKJE: Een nieuwe noodkreet uit Groningen, van commissaris van de koning René Paas. Hij waarschuwt in NRC voor “een hele generatie Groningers”, die zich “afkeren van alle instituties die niks voor hen hebben betekend”. Minister Erik Wiebes noemde de aardbeving van vorige week een “bevinkje” en premer Mark Rutte had het over “een verpleeghuis in Limburg” dat “in een koude winter geen gas heeft”. “Dat is volstrekt theoretisch”, aldus Paas. “De aardbevingen zijn de realiteit.” Hij vindt dat Rutte en Wiebes extra scherp moeten zijn dat ze hun beloftes nakomen. De overheid zou een boete moeten krijgen als ze een deadline niet haalt. Daarnaast heeft Paas een “bestellijst” aan maatregelen opgesteld. De gaskraan moet praktisch dicht - alleen de waakvlam mag nog flakkeren. Kleine schades aan huizen, tot 10.000 euro, zouden na melding direct vergoed moeten worden, zonder controles van elke scheur. De overheid moet garant staan voor de waarde van huizen. En er moet een team komen dat de psychische hulp aan getroffen Groningers goed regelt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Waarom zei Jesse Klaver niet gewoon de waarheid: Ik schrijf mijn eigen teksten niet, ik weet niet wat ik allemaal uitkraam, ik kan niet tegen kritiek, maar verder ben ik wel een supergave leider.”

Columnist Marcel van Roosmalen ergert zich aan de mailtjes van Jesse Klaver.