‘Gegijzelde Ewold Horn na zeven jaar omgekomen op Filippijnen’

De gegijzelde Nederlandse vogelaar Ewold Horn is volgens het Filippijnse leger vrijdag doodgeschoten tijdens een vluchtpoging. Dat meldt persbureau AP. Horn, die al sinds 2012 wordt vastgehouden, zou geprobeerd hebben aan zijn gijzelnemers te ontkomen tijdens een vuurgevecht tussen de militanten en regeringstroepen. Zijn lichaam zou zijn geborgen.

Horn werd gegijzeld door de jihadistische organisatie Abu Sayyaf. Hij is volgens de autoriteiten gedood in de bergachtige jungle bij Patikul, in de provincie Sulu. Dat is niet ver van de plek waar hij in februari 2012 in gezelschap van een Zwitserse vriend en een Filippijn werd ontvoerd. Die twee waren al gevlucht - de Filippijn kort na de ontvoering, de Zwitser jaren later. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van Horn nog niet bevestigd, en was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.

Het vuurgevecht tussen de regeringstroepen en Abu Sayyaf duurde twee uur, verklaarde de Filippijnse brigadegeneraal Divino Pabayo jr. volgens AP. Zes opstandelingen zijn gedood, twaalf anderen verwond. Onder de doden zou de vrouw van Abu Sayyaf-commandant Radulan Sahiron zijn.

Militairen hebben „hun opperste best gedaan om [Ewold Horn] veilig te bevrijden uit zijn gevangenschap”, citeert AP een verklaring van de commandant. Daarbij zijn acht van hen gewond geraakt. „We zijn boos dat [Abu Sayyaf] geen enkele acht slaat op mensenrechten en de heer Ewold Horn liever vermoordt dan dat ze toestaan dat regeringstroepen hem in veiligheid kunnen brengen.”

