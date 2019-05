‘Driekwart psychosepatiënten krijgt onvoldoende behandeling’

Zo’n 75.000 Nederlandse patiënten met psychose krijgen niet de standaardzorg aangeboden die zij nodig hebben, zo stelt de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën in een vrijdag gepubliceerd rapport. Bovendien is meer dan de helft van de betreffende gedragstherapie van onvoldoende kwaliteit omdat het schort aan behandelaars met de juiste kwalificaties. De beroepsvereniging zegt dat een verdubbeling van het aantal psychologen in de sector nodig is.

Van de 260 ambulante psychoseteams deden 189 mee aan het onderzoek, zij behandelen samen 24.000 mensen met psychotische stoornissen. Dat is ongeveer een kwart van het totaal aantal Nederlanders dat hiervoor zorg ontvangt. Die zorg bestaat voor het grootste deel uit Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp).

Uit het onderzoek blijkt dat 70 tot 75 procent van deze patiëntengroep de afgelopen drie jaar niet CGTp kreeg aangeboden, terwijl alle patiënten dat volgens specialisten zouden moeten kunnen krijgen. „Die capaciteit is er helaas niet”, aldus Tonnie Starling, klinisch psycholoog bij ggz-instelling Altrecht die aan het rapport meewerkte. „Nederland heeft voldoende psychologen, maar deze sector kampt al jaren met een groot tekort aan gespecialiseerde therapeuten.”

Kwaliteit

Daardoor loopt de kwaliteit van de gedragstherapie ook gevaar. Zo zegt 57 procent van de ondervraagde ambulante psychoseteams te werken zonder een psycholoog die voor de CGTp-zorg een cursus volgde. In driekwart van de teams is geen erkend cognitief gedragstherapeut aanwezig.

Er is volgens de beroepsvereniging een verdubbeling van het aantal psychologen voor psychotische stoornissen nodig. „Veel klachten blijven op deze manier onbehandeld, terwijl dat in veel gevallen zou helpen”, aldus Starling. Waarom veel psychologen toch niet kiezen voor deze sector, weet hij niet. „Wellicht ligt het aan de opleiding. Sommige mensen denken nog altijd dat medicatie het enige hulpmiddel is in psychotische gevallen.”