Doden en veel vermisten na bootramp op de Donau

Op de Donau bij de Hongaarse hoofdstad Boedapest is woensdagavond een rondvaartboot met Zuid-Koreaanse toeristen gekapseisd en gezonken na een aanvaring met een andere boot. Bij het ongeluk zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen, melden Hongaarse en Zuid-Koreaanse autoriteiten.

Er waren in totaal 33 Zuid-Koreanen en twee Hongaarse bemanningsleden aan boord van de rondvaartboot. Donderdagavond werden nog 21 opvarenden vermist, gevreesd wordt dat zij het ongeluk niet hebben overleefd. Zeven mensen zijn gered.

Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten droegen de passagiers geen reddingsvest, onduidelijk is of dit verplicht is. De Hongaarse politie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar het bootongeluk.

De botsing op de Donau vond plaats in de buurt van de beroemde Kettingbrug en het al even bekende parlementsgebouw in stadsdeel Boeda, dat uitkijkt over de rivier en op stadsdeel Pest aan de overkant.

Het was tijdens de eerste uren van de reddingsoperatie, woensdagnacht nog erg slecht weer in de Hongaarse hoofdstad – met veel wind en harde regen – waardoor de reddingsoperatie bemoeilijkt werd. Donderdag overdag werd het droog en werden voorbereidingen getroffen om het gezonken schip te lichten.

Maar de Hongaarse reddingswerkers (met onder anderen tientallen duikers) hielden last van het hoge waterpeil in de Donau en van de sterke stroming. Volgens de reddingsdiensten zijn sommige slachtoffers kilometers stroomafwaarts gevonden, buiten de stadsgrenzen van Boedapest. Een duiker vertelde tegen de Hongaarse staatstelevisie dat het rivierwater niet warmer is dan 10 tot 12 graden.

De Zuid-Koreaanse ambassade in Boedapest heeft een noodteam in het leven geroepen voor hulp bij de reddingsoperatie en voor consulaire zaken, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Al het scheepsverkeer is na het ongeluk stilgelegd. De Donau, met een lengte van bijna drieduizend kilometer na de Russische Wolga de langste rivier van Europa, stroomt door tien landen en mondt uit in de Zwarte Zee, voor de kust van Roemenië.