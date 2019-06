Visser Jose da Cruz draagt een zak krabben, die hij ving in het mangrovebos aan de rivier Caratingui in de Braziliaanse deelstaat Bahia. Volgens Cruz is zijn dagelijkse vangst inmiddels de helft van wat hij tien jaar geleden kon vangen. In die periode is het water meters landinwaarts getrokken. Zo verdwijnt langzaam de mangrove, een uniek en delicaat ecosysteem. "De natuur is in de war", volgens Cruz. "Bij de Zuidpool is het aan het smelten. Mensen moeten zich bewust worden van wat er gebeurt." Voor Cruz zelf is dat maar al te duidelijk.

Foto Nacho Doce / Reuters