Canon van Nederland gaat ook ‘schaduwkanten geschiedenis’ opnemen

De Canon van Nederland wordt aangevuld met „schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis”. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) vrijdag bekendgemaakt. De Canon, een bloemlezing van de Nederlandse geschiedenis, wordt veel gebruikt als lesmateriaal op scholen.

Ook op andere gebieden wordt de Canon aangepast. Het historische overzicht moet „evenwichtig aandacht besteden aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving”, aldus Van Engelshoven. Een commissie onder leiding van de Amerikaans-Nederlandse geschiedenisprofessor James Kennedy zal bepalen wat er precies aan de Canon gaat veranderen. Volgend voorjaar moet de commissie een voorstel klaar hebben.

Lees hier het volledige historische overzicht: De canon van Nederland

Sinds de presentatie van de Canon, in 2006 door de commissie-Van Oostrom, is er geregeld kritiek geuit op het overzicht. Zo zou er te weinig aandacht zijn voor de donkere kanten van de Nederlandse geschiedenis, zoals oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië en de collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zei onder andere regeringspartij D66 vorig jaar dat er wel erg weinig vrouwen in de Canon zijn opgenomen.

De Canon bestaat uit vijftig in chronologische volgorde geplaatste onderwerpen, die samen de geschiedenis van Nederland moeten vertellen. Vorige maand bleek uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat een meerderheid van zowel de basisscholen als de middelbare scholen gebruikmaakt van de Canon.