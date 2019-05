Aantal aanvragen voor schuldhulpverlening gedaald

Het aantal mensen dat zich bij gemeenten heeft gemeld voor schuldhulpverlening is vorig jaar in lange tijd gedaald. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverleners. Die noemt het verbeterde economische klimaat de belangrijkste oorzaak van de daling.

In totaal klopten in 2018 86.200 mensen aan voor hulp bij hun schulden. Een jaar eerder deden 94.200 mensen dat nog. Het gemiddelde schuldbedrag van de mensen die vorig jaar om schuldhulpverlening vroegen bedroeg 43.300 euro, een kleine stijging ten opzichte van 2017.

700.000 huishoudens

Volgens de NVVK zijn in de afgelopen jaren meer mensen aan een baan gekomen. “Daardoor is de groep die het nu nét wel kan bolwerken groter geworden. Die mensen vallen nu net niet om, waar dat als het economisch minder gaat wel gebeurt”, zegt Kosta Skliris, beleidsadviseur bij de brancheorganisatie. Hoe groot de groep is die aan het eind van de maand net wel rondkomt, is volgens hem niet duidelijk. Uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat rond de 700.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met schulden.

De leden van de NVVK, onder wie een groot deel van de gemeenten en particuliere schuldhulpverleners, werd dit jaar ook gevraagd naar persoonskenmerken van de schuldenaren. Uit die gegevens maakt de organisatie op dat “mannen tussen de 26 en 45 jaar, vaak zonder werk, lager opgeleid en laaggeletterd” een dominant profiel zijn binnen de groep die schuldhulp aanvraagt. Zo’n 20 procent van alle hulpvragers zou een lichte verstandelijke beperking hebben, of met psychische problemen kampen.