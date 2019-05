Aangifte advocaten wegens lekken in onderzoek Ridouan T.

Advocaten van drie verdachten in het onderzoek waarbij kroongetuige Nabil B. betrokken is, hebben vrijdag aangifte gedaan. Zij beschuldigen het Openbaar Ministerie en/of de Nationale Politie ervan vertrouwelijke informatie over de strafzaak naar Het Parool te hebben gelekt.

De Amsterdamse krant publiceerde woensdag een artikel waarin onder meer te lezen stond dat Nabil B., kroongetuige in het onderzoek naar de voortvluchtige Ridouan T., de groep rond T. beschuldigt van acht liquidaties. Ook zou de criminele groep zich volgens B. schuldig hebben gemaakt aan twee mislukte moordpogingen. Die informatie was, aldus Het Parool, afkomstig uit „nog geheime kluisverklaringen”. Met de verklaringen zou justitie de opdrachtgevers van de liquidaties en tussenpersonen hopen te vervolgen.

De advocaten van de drie verdachten in het onderzoek, alle drie verbonden aan het kantoor Ficq & Partners, vinden dat de informatie niet in de media terecht had mogen komen, zeker omdat de verklaringen van B. nog niet met hen waren gedeeld. Het kantoor heeft de aangifte via Twitter gepubliceerd. Omdat het gaat om „het grootste strafproces dat ooit in ons land gevoerd is” zijn de belangen volgens het drietal „ongekend groot”: „Met het naar media naar buiten treden met deze uiterst gevoelige stukken kan de waarheidsvinding belemmerd worden.”

Vorig jaar maart werd de broer van B., Reduan, op klaarlichte dag vermoord in Amsterdam-Noord. Het Openbaar Ministerie eiste in december vorig jaar 28 jaar cel voor wat mogelijk een ‘wraakactie’ was voor de verklaringen die Nabil aflegde over de groep rond Ridouan T. Er is nog geen uitspraak in de zaak gedaan.