Barry Hay: ‘Ik functioneer het best op een lichte buzz’

Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

„Ik check altijd of mijn haar goed zit. Anderen zeggen: het zit toch altijd hetzelfde, maar ik vind van niet. Ik kijk altijd maar even, heel vluchtig. Die rimpels, die kippennek – ik probeer er maar niet op te letten. Ik ben 70. Soms stram en stijf als ik wakker word. Maar na tien minuten ben ik weer zo fris als een hoentje.”

Wat is uw meest typerende eigenschap?

„Ongeduld. En dat is niet handig als je op Curaçao woont. Hier gaat alles zoveel langzamer dan in het efficiënte Nederland. Officiële documenten aanvragen, man… Ik heb altijd haast. Loop in gezelschap altijd voorop, stap als eerste ergens naar binnen. Best irritant eigenlijk.”

Wat is uw grootste angst?

„Dat mijn dierbaren iets overkomt. Mijn dochters waren vorige week hier. Als ze weer naar huis vliegen, de een studeert in Canada, de ander woont in Den Haag, sta ik doodsangsten uit.”

Welke verleiding kunt u niet weerstaan?

„Alcohol. Het is niet meer zo erg als vroeger, ik doe het wat rustiger aan. Anders houd ik mijn speelschema met de Earring, zo’n dertig concerten per jaar, niet vol. Maar ik functioneer het best op een lichte buzz. Ik ga een keer of vier, vijf in de week vroeg in de middag naar de sportschool in het Hilton Hotel. Na de training drink ik met m’n buddy’s een cocktail. ’s Avonds wijn bij het eten. Soms een whisky als nightcap. Ik ben een gematigd alcoholist. Dat heb ik van mijn vader, het zit in de genen.”

Wat is de grootste prestatie in uw leven?

„Dat Sandra, mijn vrouw, nog steeds bij me is. En het succes van Radar Love.”

Welke eigenschap waardeert u het meest in een vrouw?

„Geduld. Dat heb je ook wel nodig als je met mij samenleeft haha. Sandra doet aan beeldhouwen en ze schildert. Daar kan ik met bewondering naar kijken. Die concentratie, die rust.”

Welke eigenschap waardeert u het meest in een man?

„Eerlijkheid. Ik hou er niet van als iemand om de zaken heen draait. Zeg gewoon recht voor z’n raap wat je ergens van vindt. Discjockey Alfred Lagarde, die een goede vriend van me was, was nietsontziend eerlijk, soms op het onbeschofte af. Niet iedereen kon daar tegen.”

Wanneer dacht u: nu begin ik het leven te begrijpen?

„Ik snap er nog steeds niks van. Val elke dag van de ene verbazing in de andere. Hoe het menselijk lichaam werkt bijvoorbeeld. Voor medici en wetenschappers is dat een helder verhaal. Maar de gedachte aan hoe het daar allemaal stroomt en borrelt, kan me echt overvallen. Stel je eens voor hoe donker het daarbinnen is.”