16 doden bij aanval jihadisten Mozambique

Bij een jihadistische aanval zijn dinsdag zeker zestien mensen om het leven gekomen in het noorden van Mozambique, in de provincie Cabo Delgado. Dat meldt persbureau AFP. Onder de doden zijn burgers en zeker drie militairen. Het nieuws kwam vrijdag pas naar buiten.

De militairen escorteerden een vrachtwagen met goederen toen deze in een hinderlaag werd gelokt door zeker zeven aanvallers. De jihadistische militanten gooiden zelfgemaakte explosieven naar de voertuigen en openden daarna het vuur op de inzittenden. Tien mensen moesten door de aanval naar het ziekenhuis, over hun toestand is niets bekend.

In het noorden van het Oost-Afrikaanse land laait het geweld sinds 2017 regelmatig op tussen de islamitische militie die zich Ansar al-Sunna noemt, en het leger van Mozambique. Behalve militairen zijn ook burgers vaak het doelwit van geweld. Sinds de opkomst van de jihadistische groepering twee jaar geleden zouden zeker tweehonderd doden zijn gevallen. Deze maand zouden in noorden van het land alleen al veertien terreuraanvallen zijn gepleegd.

In maart werd het noorden van Mozambique getroffen door cycloon Idai, die tot hevige overstromingen leidde en schade aan huizen en infrastructuur veroorzaakte. Daarbij kwamen zeker zeshonderd mensen om het leven. Een maand later volgde de tropische cycloon Kenneth. Naar schatting is voor de wederopbouw na het natuurgeweld zo’n drie miljard dollar (2,6 miljoen euro) nodig.