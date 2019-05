Weinig kans dat vermisten gezonken boot Boedapest nog in leven zijn

De kans wordt steeds kleiner dat de 21 mensen die vermist worden sinds het bootongeluk in de Hongaarse hoofdstad Boedapest nog in leven zijn. Het water in de Donau is zeer koud en de stroming is er sterk. Tot nu toe zijn zeven lichamen geborgen, zeven andere opvarenden konden gered worden.

Op de woensdag gezonken rondvaartboot, de Hableany, voeren dertig toeristen uit Zuid-Korea, vergezeld door twee gidsen en een fotograaf uit hetzelfde land. Zeventien van hen worden nog vermist. Ook van de Hongaarse schipper en zijn assistent ontbreekt ieder spoor.

De autoriteiten hebben een grote reddingsactie op touw gezet, zelfs in het Servische gedeelte van de Donau zou gezocht worden naar de opvarenden. Vanwege de stroming, die versterkt wordt door hevige regenval, is het echter lastig om vast te stellen waar zij gebleven zijn. De eerdere dodelijke slachtoffers werden kilometers stroomafwaarts gevonden.

Schip uit het water

Volgens persbureau AP maken speciale reddingsteams zich momenteel klaar om het gezonken schip uit het water te krijgen. Het zou vanwege slechte weersomstandigheden nog „enkele dagen” kunnen duren voor de boot boven water is.

Woensdagavond botste de Hableany met een cruiseschip van het bedrijf Viking op de Donau midden in Boedapest. Op beelden is te zien dat de rondvaartboot door de botsing kapseist, volgens de politie zonk het schip enkele seconden daarna. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, de politie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend.