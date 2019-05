Rutte weert zich kranig, Klaver is te druk met verhuizen

Omdat de nieuwscyclus dinsdagavond was geëindigd met een dubbele voetzoeker, werd er woensdag op tv vooral aan politieke damage control gedaan. Premier Mark Rutte was in verlegenheid gebracht door een primeur van Nieuwsuur over hoe hij planbureaucijfers over het klimaatakkoord had stil laten houden tot na de Algemene Beschouwingen. Bij Jesse Klaver was het vertrek van Kamerlid Zihni Özdil uitgelopen op een publicitaire ramp.

Praat mee met NRC Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Rutte verdedigde zich bij de NOS in het wekelijkse Gesprek met de minister-president, wat wegens Hemelvaart naar woensdag was verschoven. Hij vond Arjan Noorlander tegenover zich, die de premier onder vuur nam. Waarom mochten de gegevens niet worden besproken tijdens de Algemene Beschouwingen, het belangrijkste debat van het jaar? Waarom had Rutte het departement van Economische Zaken (EZ), dat al akkoord was met publicatie, teruggefloten?

Het gelijk dat doorklonk in die vragen bracht de premier niet van zijn stuk. Hij schermde met een oudere afspraak, vond het aardig dat er bij EZ ‘creatief was nagedacht’, maar het had hem onhandig geleken als alle stukken op tafel hadden gelegen bij de Algemene Beschouwingen. Alles was precies zo gegaan als het altijd gaat. Je kunt je afvragen of dat een aanbeveling is, maar Rutte haalde de finish van het interview. Wel stootte hij bij zijn slotwoorden bijna zijn waterglas om: één nonverbaal puntje voor Noorlander.

Het gedwongen vertrek van @ZihniOzdil bij @groenlinks deed ons nadenken over de volgende vraag: Is er nog ruimte voor vrijdenkers in de politiek? @GeertenWaling, @ThijsBroer en @FabianvanHal waren te gast bij #ditisM 👇 https://t.co/4xfwtESpJu — Margriet van der Linden (@dit_is_M) 29 mei 2019

Voor Jesse Klaver lag het ingewikkelder. Het vertrek van Özdil had geleid tot een moddergevecht vol details (net niet opgenomen gesprekken, lekkende vertrouwenspersonen, insinuaties van alcoholmisbruik, beschuldigingen van karaktermoord) die het lievelingsvoedsel van talkshows vormen.

M („GroenLinks heeft onze uitnodiging afgeslagen”) ging meta over de modder. De hoofdvraag van het item luidde of er in de politiek nog wel ruimte is voor vrijdenkers. Bij de beantwoording van die vraag bleef weinig heel van Klaver en zijn partij. „Ik heb nog nooit meegemaakt dat een Kamerlid zo grof voor de bus wordt geduwd”, stelde VN-journalist Thijs Broer. Een voormalig bestuurder van jongerenvereniging Dwars vertelde dat hij net een week weg was bij de partij omdat iedereen kwaad werd als je iets aardigs over standpunten van Forum voor Democratie te berde bracht – helaas hoorden we niet welke standpunten dat dan waren.

Klaver zelf, die tegen RTL Nieuws had gezegd dat hij druk was met een verhuizing, verscheen uiteindelijk in het NOS Journaal. Hier niet de onaanraakbaarheid van Rutte, maar deemoed. Het leidde tot een vreemd gesprek waarin de jonge partijleider geen zin afmaakte, maar wel schuld aan de ‘supervervelende situatie’ leek te erkennen. Hoogtepunt was het moment waarop verslaggever Ireen Oostveen hem vroeg: „U gooit nog eens een emmer modder over iemand heen. Waarom doet u dat?” Klaver: „Goeie vraag.”

Daarna volgden nog wel wat moeizame zinnen over een poging om iets uit te leggen die vooral bevestigde dat deze man niet in de vorm verkeerde die vereist was om zich aan een talkshowtafel te verweren. Op de late avond was Klaver niet meer te zien.

Kooigevechten

Even veerde de sensatieminnende televisierecensent nog op toen bij Pauw het onderwerp kooivechten werd aangekondigd, maar dat bleek niet over politiek te gaan. Wel over de beste mixed-martial-arts-vechter van het land, Gegard Mousasi.

We zagen beelden waarop hij een tegenstander tot moes sloeg: „Hij had zijn neus gebroken. Daar voelde ik me wel schuldig over. Dan ga je even naar de kleedkamer om te kijken hoe het met zo’n jongen is.”