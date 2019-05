Ruim twintig doden bij ernstig busongeluk Mexico

Bij een ernstig busongeluk in het oosten van Mexico zijn woensdag 21 mensen om het leven gekomen. Ook raakten dertig inzittenden gewond. Dat meldt persbureau AP.

Op een bergweg in de staat Veracruz botsten een tourbus en vrachtwagen op elkaar, waarna de bus van de weg raakte. Volgens de autoriteiten raakte de bus op zijn kant waardoor de uitgang bekneld raakte. Beide voertuigen brandden volledig uit.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens lokale media zouden de remmen van de bus niet hebben gewerkt. Beide voertuigen reden in westelijke richting. Het ongeluk gebeurde in het gebied Cumbres de Maltrata. In april 2006 vond hier ook een ernstig busongeluk plaats waarbij 65 mensen om het leven kwamen. Een bus met pelgrims raakte van de weg en stortte het ravijn in.