R. Kelly opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarige

De in opspraak geraakte R&B-zanger R. Kelly is donderdag opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik van een minderjarige. De zanger zou een meisje van tussen de 13 en 16 jaar oud hebben misbruikt in 2010. Formeel zijn er R. Kelly elf nieuwe aanklachten ten laste gelegd, vier daarvan zijn zogenoemde Class X-misdrijven waar zeer zware straffen tegenover staan. Kelly hangt dan ook tientallen jaren celstraf boven het hoofd, als hij veroordeeld wordt.

Het is niet helemaal duidelijk waar Kelly precies van wordt verdacht. Rechtbankdocumenten laten zien dat hij onder meer aangeklaagd is voor „ernstig crimineel seksueel misbruik”, en misbruik „door middel van kracht”. De nieuwe beschuldigingen komen bovenop tien aanklachten van seksueel misbruik van vier vrouwen, drie van hen waren minderjarig ten tijde van de veronderstelde incidenten.

Het is niet bekend wie de aanklagers zijn, op rechtbankdocumenten worden alleen hun initialen genoemd. Opvallend is dat de initialen en de leeftijd van het slachtoffer van de nieuwe aanklachten overeenkomen met die van een van de vrouwen die Kelly al eerder heeft aangeklaagd. Vermoedelijk gaat het dan ook om dezelfde vrouw.

Begin juni moet Kelly zich verantwoorden in de rechtszaal. Hij is momenteel op vrije voeten, nadat een onbekende persoon zijn borgtocht van 100.000 dollar betaalde. Zijn advocaat heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de nieuwe aanklachten. Hij benadrukt alleen tegenover de Chicago Sun-Times dat de feiten waarvan Kelly wordt verdacht „jaren geleden” zouden hebben plaatsgevonden.

Al jaren gaan er geruchten rond over seksueel wangedrag door de 52-jarige zanger, maar het kwam nooit tot een veroordeling. In het verleden is hij beschuldigd van het maken van kinderporno en het hersenspoelen van tientallen vrouwen, die zich aan hem zouden hebben gebonden in een soort sekte. Eerder dit jaar kwam de documentaire Surviving R. Kelly uit, waarin grootschalig misbruik van talloze veelal minderjarige vrouwen door de zanger wordt besproken.