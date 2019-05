Ook Louisiana neemt strenge abortuswet aan

In de Amerikaanse staat Louisiana is woensdag een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een zwangerschap af te breken zodra de foetus een hartslag heeft. Dat is rond zes weken zwangerschap. De wetswijziging biedt geen uitzondering voor zwangerschappen die het gevolg zijn van verkrachting of incest. Alleen als de gezondheid van de vrouw ernstig risico loopt, is een abortus na zes weken nog toegestaan. Louisiana sluit hiermee aan bij een reeks staten die het recht op abortus de afgelopen maanden hebben ingeperkt.

Het wetsvoorstel werd woensdag aangenomen met 79 stemmen voor en 23 stemmen tegen. De democratisch gouverneur John Bel Edwards liet na de stemming weten de wetswijziging te steunen. Edwards is de eerste democratisch gouverneur die een dergelijke wetswijziging aanneemt. Hij spreekt zich al jaren uit tegen abortus. In een verklaring op Twitter laat hij weten: „Ik weet dat veel mensen -net als ik- een zeer sterke mening hebben over abortus, en dat ze het niet met mij eens zijn - ik respecteer hun mening.”

De wetswijziging krijgt veel kritiek. Veel vrouwen weten rond zes weken zwangerschap namelijk nog niet dat ze zwanger zijn.

Ook is het nog maar de vraag of de nieuwe strenge wet standhoudt. Eenzelfde wetswijziging in de staat Mississippi wordt aangevochten bij de rechtbank. Tot in deze zaak uitspraak wordt gedaan, gaat de nieuwe abortuswet in Louisiana niet van kracht. In eerdere rechtszaken verwezen rechters in hun vonnis naar de zaak Roe vs. Wade uit 1973. Hierin legde het Hooggerechtshof vast dat overheden abortus in het eerste trimester niet mogen verbieden.

Abortuskliniek

De staten Kentucky, Mississippi, Louisiana, Ohio, Georgia, Missouri en Alabama hebben eerder dit jaar al strenge abortuswetten aangenomen. Woensdag herhaalde de gouverneur van Missouri zijn belofte om de laatste abortuskliniek in de staat te sluiten. Hiermee zou Missouri de eerste staat worden zonder abortuskliniek. In deze staat is abortus na acht weken strafbaar.

Alabama heeft sinds deze maand de strengste abortuswet van het land. De staat heeft abortus in bijna alle gevallen strafbaar gesteld. Het afbreken van een zwangerschap is alleen toegestaan als de zwangerschap tot serieuze gezondheidsproblemen kan leiden bij de moeder.