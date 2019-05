‘Hoofdverdachte explosie in Lyon bekent bom te hebben gemaakt’

De hoofdverdachte van de aanslag in Lyon heeft woensdagavond een eerste bekentenis afgelegd, volgens Franse media. Zij baseren zich op anonieme bronnen binnen justitie en berichtgeving van persbureau AFP. De 24-jarige Mohamed M, van Algerijnse afkomst, zat sinds maandag vast in verband met de aanslag. Hij zou hebben toegegeven dat hij de bom heeft gemaakt die vorige week ontplofte.

Bij die explosie, in een bakkerij op vrijdagmiddag, raakten dertien mensen lichtgewond. Het explosief met onder meer spijkers en schroeven zat in een papieren zak. De politie gaf een foto vrij waarop een man op de fiets te zien is, die na de explosie zou zijn weggekomen. M. zou in het weekend zijn geïdentificeerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat „een genetisch profiel is aangetroffen op onderdelen van de bom dat overeenkomt met het DNA van de hoofdverdachte”, citeert Le Monde.

Reactie procureur

Over het motief van M. is nog niets bekend. De man werd eerder omschreven als een informaticastudent, maar de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vertelde later in een televisie-optreden dat M. „geen bezigheden had”. M. had een visum voor kort verblijf, een studentenvisum zou zijn afgewezen. Zijn woning in Oullins, een voorstad van Lyon, is door de politie doorzocht. Ook zijn ouders en een broer zijn meegenomen voor verhoor.

De explosie in Lyon werd al snel als aanslag bestempeld. De zaak wordt onderzocht door de anti-terreureenheid, onder leiding van de Parijse procureur Rémy Heitz. Hij wees er deze week in een offiële verklaring op dat hij, en niet minister Castaner noch de burgemeester van Lyon Christophe Colomb, bepaalt welke informatie over het onderzoek naar buiten kan komen.