Hongarije trekt omstreden plan voor nieuwe rechtbanken onverwachts in

Hongarije heeft donderdag onverwachts een plan ingetrokken om nieuwe rechtbanken op te zetten die onder leiding van de minister van Justitie verantwoordelijk zouden zijn voor overheidskwesties. Dat meldt persbureau Reuters. Het plan was vorig jaar al aangenomen door het Hongaarse parlement, maar kreeg veel kritiek uit de Europese Unie. Deze hervorming zou voor verdere ondermijning van de rechtsstaat zorgen.

In december stemde het Hongaarse parlement in met het wetsvoorstel voor nieuwe rechtbanken. Deze zouden verantwoordelijk worden voor overheidszaken zoals belastingen en verkiezingen, maar ook over corruptie en machtsmisbruik door bijvoorbeeld de politie. Omdat de minister van Justitie verantwoordelijk werd voor het budget en de aanstelling van rechters, vreesden critici dat de politiek macht zou uitoefenen op de rechtstaat. De nieuwe rechtenbanken zouden in 2020 in werking treden.

Waarom de regering plotseling heeft besloten af te zien van het nieuwe rechtssysteem, is niet meteen duidelijk. „Het nieuwe rechtssysteem is onderwerp geworden van debat in Europa waarbij de onafhankelijkheid van de rechters in twijfel werd getrokken”, zei een woordvoerder van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Het terugtrekken „zou de positie van Hongarije in de EU moeten verbeteren.” De regering heeft altijd benadrukt dat onafhankelijke rechters aangesteld zouden worden die efficiënter hun werk zouden uitvoeren.

De hervormingen van het Hongaarse rechtssysteem vormen de kern van kritiek van de Europese Unie. In september heeft het Europees Parlement artikel 7 ingezet tegen Hongarije vanwege de systematische ondermijning van de rechtsstaat onder premier Orbán. In maart besloten de partijen in de christen-democratische fractie van het Europees Parlement (EVP) de Fidesz-partij van Orbán te schorsen. De partij van Orbán won de Europese verkiezingen van afgelopen week. De regeringspartij Fidesz kreeg meer dan de helft van de stemmen.