Glossy foto’s van een aards paradijs

De Amerikaanse fotograaf David LaChapelle werd in de jaren negentig beroemd met zijn gelikte portretten van beroemdheden, maar had daar in 2007 opeens helemaal genoeg van. Hij verhuisde naar Hawaï, waar hij ‘off the grid’ ging wonen in een nudistengemeenschap. De tropische natuur op het eiland Maui speelt nu een belangrijke rol in de recente foto’s die LaChapelle laat zien op zijn expositie 'Acts of Nature'. Geïnspireerd door religieuze schilderijen uit de Renaissance plaatst hij zijn modellen als hedendaagse heiligen op glibberige rotsen en in paradijselijke oerwouden. De kleuren, door de fotograaf met de hand aangebracht op de negatieven, zijn haast buitenaards. De tentoonstelling is van 1 juni tot 20 juli te zien in de Amsterdamse Reflex Gallery.