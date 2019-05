Brigitte Bierlein interim-kanselier van Oostenrijk

Brigitte Bierlein (70) wordt de eerste vrouwelijke kanselier van Oostenrijk. Zij is donderdag als interim-kanselier genomineerd door president Alexander Van der Bellen. Bierlein wordt ergens in de komende dagen aangesteld. Ze zal de interim-regering leiden tot september, wanneer de nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Dat meldt persbureau Reuters.

Bierlein is niet gelieerd aan een partij. Ze is de zittend president van het Oostenrijkse Hooggerechtshof. Ze gaat een tijdelijk kabinet samenstellen dat gesteund moet worden door het parlement. Volgens Van der Bellen zal het gaan om ervaren ambtenaren, die geen grote of omstreden wetgevingen gaan goedkeuren.

Ibizaschandaal

De Oostenrijkse regering viel vorige week nadat de extreem-rechtse partij FPÖ uit de coalitie stapte vanwege het ‘Ibizaschandaal’. Dat schandaal volgde op een video die Duitse media publiceerden, waarin FPÖ-leider en vicekanselier Heinz-Christian Strache spreekt met een vermeende Russische donor die hem illegale partijsteun aanbiedt. Stache biedt haar daarop grote overheidscontracten aan. De gesprekken vonden in 2017 plaats in een villa op Ibiza, kort voor de Oostenrijkse verkiezingen.

Maandag nam het parlement ook een motie van wantrouwen aan tegen de conservatieve demissionaire bondskanselier Sebastian Kurz. De 32-jarige Kurz heeft al gezegd zich opnieuw verkiesbaar te willen stellen voor de post. Zijn Volkspartij geniet nog altijd aanzienlijke populariteit werd zondag het grootst in de Oostenrijkse verkiezingen voor het Europees Parlement.

