Amerikaanse staat New Hampshire schaft de doodstraf af

De Amerikaanse staat New Hampshire heeft donderdag de doodstraf afgeschaft. Dat meldt persbureau AP. De Republikeinse gouverneur van de staat, Chris Sununu, probeerde de doodstraf nog te behouden door zijn vetorecht in te zetten. Door een tweederde meerderheid van het Huis van Afgevaardigden van New Hampshire werd zijn veto echter aan de kant geschoven. Daarna stemde ook de lokale Senaat voor afschaffing.

In de staat is al tachtig jaar niemand meer geëxecuteerd. Wel zit er nog één terdoodveroordeelde vast. Het is nog onderwerp van discussie of de straf van deze gevangene in death row nu wordt omgezet naar levenslang. New Hampshire is de 21ste staat waar de doodstraf is afgeschaft.

De laatste jaren werd de doodstraf in meerdere staten afgeschaft, een groot verschil met de periode ervoor: tussen 1984 en 2007 nam geen enkele staat deze stap.

Zie hieronder welk jaar de straf waar werd afgeschaft:



In de 29 staten die nog wel de doodstraf hanteren zaten er eind 2018 meer dan 2.700 mensen vast in afwachting van een terechtstelling. Dat blijkt uit cijfers van Death Penalty Information Center.

Niet in alle staten waar de doodstraf officieel nog bestaat, wordt deze ook met regelmaat uitgevoerd. In Californië, Oregon, Colorado en Pennsylvania is de doodstraf nog wel van kracht, maar geldt er een tijdelijk verbod op het uitvoeren ervan. De afgelopen drie jaar werden er in totaal in de VS iets meer dan honderd mensen geëxecuteerd. In de jaren negentig werd de straf vaker uitgevoerd; 1999 was het recordaantal met 98 executies.