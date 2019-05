Advocaat: Assange te ziek om te worden gehoord

Wikileaks-oprichter Julian Assange was donderdag te ziek om via een videoverbinding te worden gehoord in verband met het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Dat heeft zijn advocaat laten weten, aldus persbureau Reuters. Assange zit momenteel in Londen een gevangenisstraf uit van vijftig weken in verband met schenden van borgtochtregels in 2012. De zitting is uitgesteld. Volgens rechter Emma Arbuthnot ging het „niet goed met hem.”

In april hebben de VS een officieel uitleveringsverzoek ingediend. Sindsdien heeft de Amerikaanse justitie achttien aanklachten tegen hem ingediend. Zo zou Assange onder meer de Amerikaanse spionagewet hebben overtreden met het delen van staatsgeheimen. Ook zou hij de staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht door het openbaar maken van documenten over onder meer de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Assange zou nu te zwak zijn om te getuigen in deze uitleveringszaak, aldus zijn advocaat. De organisatie Wikileaks had al eerder zorgen geuit over zijn gezondheid. Hij zou de laatste tijd sterk vermagerd zijn en verblijven in de ziekenboeg van de gevangenis in Londen. De zitting is verplaatst naar 12 juni.

Ook een ander land wil Assange berechten. Al in 2012 deed Zweden een arrestatiebevel uitgaan in verband met een verkrachtingszaak. Assange vluchtte toen de Ecuadoraanse ambassade in Londen in. In april werd hij na zeven jaar de ambassade uitgezet. Meteen daarna werd hij gearresteerd en veroordeeld voor het schenden van borgtochtregels in 2012.