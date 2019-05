Zeker zeven doden na zinken rondvaartboot op de Donau

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een rondvaartboot gekapseisd en gezonken. Bij het ongeluk zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen, meldt de Hongaarse staatszender MTI. Nog zestien opvarenden worden vermist.

Volgens het hoofd van de Hongaarse ambulancedienst, Gábor Csató, waren er 35 tot 40 mensen aan boord. Vijftien van hen zijn gered bij de grote reddingsoperatie die op touw is gezet. De meeste opvarenden waren Zuid-Koreaanse toeristen, melden Hongaarse media.

Het ongeluk gebeurde op de rivier de Donau vlakbij het iconische parlementsgebouw in Boedapest. Waarschijnlijk was een aanvaring met een andere toeristenboot de oorzaak van het ongeluk.

Het was woensdagavond erg slecht weer in Boedapest met harde regen. Het waterpeil in de Donau is momenteel erg hoog en de stroming is daardoor sterk. Volgens Csató zijn sommige overlevenden kilometers stroomafwaarts gevonden, buiten de stadsgrenzen.

Een reddingsduiker vertelde volgens Reuters tegen de staatstelevisie dat het water niet warmer is dan 10 tot 12 graden. Al het scheepverkeer op de Donau in het centrum van Boedapest is voorlopig stilgelegd, meldt de politie.

Dit bericht wordt aangevuld…