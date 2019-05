Twee handlangers Ridouan T. opgepakt

Twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij liquidaties zijn woensdagmiddag aangehouden op Schiphol nadat ze door Suriname als ongewenst vreemdeling zijn uitgezet naar Nederland. Het gaat om de broers Mao en Mario R., die zijn geboren in Utrecht.

Uit het strafdossier in de zaak van crimineel kopstuk Ridouan T. kan worden afgeleid dat Mao R. wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Ranko Scekic die in 2016 in zijn woonplaats Utrecht is vermoord.

In dat dossier zit PGP-verkeer (versleutelde berichten via telefoons) waaruit volgens de recherche blijkt dat Ridouan T. aan Mao R. de opdracht geeft om munitie te leveren. Het gaat onder andere om dit bericht dat wordt verstuurd op 25 mei 2016 door Ridouan T. aan Mao R. „Sir: pak 19 bonen [patronen. red.], maak goed schoon en aan head [schutter, red.] geven als u hem afzet”.

Kroongetuige Nabil B. schrijft Mao R. een belangrijke rol toe binnen de organisatie van Ridouan T. Zo zouden Ridouan T., zijn vermeende rechterhand Saïd R. en Mao R. hebben afgesproken dat zij geen geld zouden betalen als een van hen zou worden ontvoerd. „Wat er ook gebeurd, als er iemand van ons wordt gepakt, wij betalen niet. Dat is gewoon een regel”, zo verklaarde de kroongetuige over deze drie verdachten. Overigens is niet bekend waarvan Mario R. wordt verdacht.

Serie liquidaties

Ridouan T. heeft via zijn advocaat meerdere keren laten weten dat hij betrokkenheid bij liquidaties ontkent. In eerdere strafzaken heeft zijn advocaat bovendien het gebruik van PGP-berichten als bewijs in strafzaken betwist. Volgens zijn advocaat zijn die berichten onrechtmatig verkregen en is de manier waarop gezocht wordt in een databestand van miljoenen PGP-berichten onbetrouwbaar.

Het Openbaar Ministerie ontkent die stelling en beschuldigt Ridouan T. van betrokkenheid bij een serie liquidaties. Volgens dagblad Het Parool heeft de kroongetuige in het onderzoek naar Ridouan T. verklaard dat T. de opdracht heeft gegeven voor acht liquidaties en vier pogingen daartoe. Zo zou Ridouan T. achter de moordaanslagen zitten op shockblogger Martin Kok (2016) en spyshophouder Ronald Bakker (2015). Het woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil niet inhoudelijk reageren op die berichten.

Overigens is er naast de twee broers Mao en Mario R. nog een derde verdachte vanuit Suriname naar Nederland uitgezet. Het gaat om Alejandro P., die is veroordeeld tot 16 jaar cel voor betrokkenheid bij een mislukte moordaanslag in 2015. Volgens het OM is hij bij aankomst op Schiphol aangehouden en na verhoor naar de gevangenis gebracht om zijn straf uit te zitten.

Lees ook: De nieuwe cocaïnebaronnen van Nederland