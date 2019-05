‘Snel informeerde Kamer verkeerd over kwestie toeslagenfraude’

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) heeft de Tweede Kamer verkeerde en achterhaalde informatie gegeven over fraude met kinderopvangtoeslag bij een gastouderbureau uit Eindhoven. Dat melden dagblad Trouw en RTL Nieuws woensdag.

Snel baseerde zich volgens Trouw en RTL Nieuws in Kamerdebatten en brieven aan het parlement op een rapport over misbruiksignalen uit 2011. De beschuldigingen in het rapport werden later diverse keren onderuit gehaald, maar desondanks is Snel ze blijven herhalen. Het ministerie van Financiën kon nog niet inhoudelijk op de zaak ingaan en laat weten te onderzoeken wat er is gebeurd.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden bij gastouderbureau Dadim. De fiscus vermoedde dat het bureau grootschalige toeslagenfraude organiseerde. Daar is geen bewijs voor gevonden. Er zijn dan ook geen maatregelen genomen tegen Dadim.

De fraudezaak ligt gevoelig, omdat die er in 2014 toe leidde dat de Belastingdienst de toeslagen van 235 gezinnen preventief stopzette, vanwege vermoedens van malversaties. Reeds ontvangen toeslaggeld moesten de ouders terugbetalen. Sommigen van hen kwamen daardoor in financiële problemen.

Vorige week bleek dat de Belastingdienst mogelijk etnisch profileert bij het opsporen van fraude. Er loopt nu een onderzoek.

‘Ernstige gevolgen’

Op het handelen van de fiscus kwam veel kritiek. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen oordeelde in 2017 dat de Belastingdienst te snel had gehandeld bij het stopzetten van de toeslagen. Het was een „ongenuanceerde aanpak”, met „ernstige gevolgen voor een grote groep bonafide ouders”, aldus Van Zutphen. Vorige maand bepaalde de Raad van State in een zaak van één van de gezinnen dat de fiscus inderdaad in de fout is gegaan.

Met de uitspraak van de RvS in de hand riep Van Zutphen de Belastingdienst maandag op voor alle 235 gezinnen „een oplossing te bieden” - wat tot op heden nog niet is gebeurd. Het kabinet liet vorige week weten dat er een commissie komt die gaat onderzoeken hoe het nu verder moet, en of de ouders inderdaad gecompenseerd worden. Afgelopen september bood Snel al wel zijn excuses aan voor de gang van zaken.

In 2013 en 2014 deed de Belastingdienst tientallen fraudeonderzoeken. De druk op de dienst om harder op te treden tegen misbruik was groot, omdat even daarvoor de zogeheten Bulgarenfraude aan het licht was gekomen. Vele honderden Bulgaren stonden in Nederland ingeschreven en ontvingen toeslagen, maar bleken in werkelijkheid in Bulgarije te wonen.