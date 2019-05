Weet je waar ik nou eens zin in zou hebben? In een seksuele revolutie. Wat is er mis met een stukje chocola of een lekkere wandeling, hoor ik u denken. Heb toch gewoon zin in iets normaals, iets haalbaars, iets gezelligs.

Maar ik heb nou eenmaal zin in een seksuele revolutie.

Een gezellige. Een haalbare. Een normale.

Het is de hoogste tijd.

Die seksuele revolutie van de jaren 60, die kennen we nu wel. Oh ja, er kwamen allemaal verworvenheden en daar plukken we nu de vruchten nog van, jaha, lieve babyboomers, absoluut. Superbedankt. Wat was het fijn dat de pil er kwam! Dat seks zorgelozer werd omdat het niet langer tot achttien jaar zorgplicht hoefde te leiden. Lang leve abortus, Dolle Mina, baas in eigen buik, lang leve verbrande behaatjes.

Maar van veel vrouwen die jong waren in die tijd begrijp ik dat die vrijheid niet zo heel veel voorstelde – voor hen dan. „Ja, die mannen, die gingen lekker met iedereen van bil, en als je niet meedeed was je een slome trut die niet met haar tijd meeging, dus daar ging je weer, op en neer, zonder iets dat ook maar in de buurt kwam van je eigen orgasme.” (Als u dit citaat wilt kunnen plaatsen, maak dan een mentale mix van Hanneke Groenteman, Hedy d’Ancona en Marjan Berk.)

Onze tijd is niet veel vrolijker, met #MeToo, daar heeft u gelijk in. Maar als de seksuele revolutie van de jaren 60 ging over wat mannen en vrouwen wilden, dan heeft die toch niet helemaal goed uitgepakt. Van toneelschoolleerling tot treinconductrice, elke vrouw kan erover meepraten. De zegen van #MeToo is dat ze dat nu ook dúrft.

Maar als we dat nu vast hebben gesteld, wat we niet willen, kunnen we dan eindelijk eens toekomen aan wat we wél willen?

Als op basisscholen onder de vlag van het schattig eufemistische thema ‘Lentekriebels’ seksuele voorlichting wordt gegeven, leren jongens over hun eerste zaadlozing. De natte droom. Meisjes leren over hun eerste menstruatie. Ook nat. Geen droom. Misschien een logische les, als je bedenkt dat seksuele voorlichting vooral heel veel ongewenste zwangerschappen voorkomt. En ja, die komen als beide seksen vruchtbaar zijn voor, dus het is goed de signalen daarvan te herkennen. Maar kunnen we het voor meisjes ook eens gaan hebben over lust? Over dat ze zin mogen hebben in seks, en net als jongens daardoor soms aan niets anders kunnen denken? En dat ze dan, net als jongens, gezonde Hollandse exemplaren van de soort zijn? Dat ze graag masturberen?

De lichte gêne die u voelt bij het lezen van deze zinnen, geeft aan dat het er tijd voor is.

Een gezellige, normale, haalbare seksuele revolutie.