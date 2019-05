Rijkswaterstaat laat onbruikbare speedboten ontmantelen

Rijkswaterstaat laat de twee speedboten ontmantelen die ze een aantal jaar geleden aankocht maar die onbruikbaar bleken. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) woensdag aan de Tweede Kamer. Het agentschap betaalde in 2015 1 miljoen euro voor de boten.

Al snel werd duidelijk dat de vaartuigen bij de hoge, steile golven van de Noordzee zouden omslaan. De speedboten waren bedoeld ter ondersteuning van de Barend Biesheuvel, het grootste inspectieschip waar de Kustwacht vissers op zee mee controleert. De miskoop kwam augustus vorig jaar aan het licht na een Wob-verzoek van de Volkskrant.

Onveilig

In de brief schrijft Van Nieuwenhuizen dat Rijkswaterstaat de laatste maanden tests heeft gedaan met de boten. Daaruit werd duidelijk dat ze zo onveilig zijn dat het onverantwoord is ze door te verkopen. De enige optie die rest, is de boten uit elkaar halen en de onderdelen „waar mogelijk” te hergebruiken of te verkopen. „Rijkswaterstaat betreurt deze uitkomst van de aanbesteding van de RHIB’s (het type boot, red.) zeer en rekent dit zich ook aan”, schrijft de minister aan de Kamer.

Vorig jaar was al duidelijk dat niet de Italiaanse leverancier van de boten verantwoordelijk was voor verkeerd gelopen aanbesteding, maar Rijkswaterstaat zelf. Het agentschap had de prestatie-eisen waar de vaartuigen aan moesten voldoen verkeerd geformuleerd. Van Nieuwenhuizen liet de aanbesteding van de boten onderzoeken door de Auditdienst Rijk. In het eindrapport, dat de minister woensdag mee stuurde met de Kamerbrief, wijt ze de miskoop onder meer aan een „gebrek aan interne en externe kennis” bij Rijkswaterstaat.