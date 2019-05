Oud-politica Albayrak wordt commissaris bij NS

Oud-staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak wordt lid van de raad van commissarissen bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat maakte de NS woensdag bekend. Ze volgt hiermee Paul Rosenmöller op, die voor GroenLinks in de Eerste Kamer is gekozen.

Albayrak wordt per 1 juni voor vier jaar benoemd. Ze werkt bij Shell en is daarnaast sinds 2016 commissaris bij Unilever. De NS zegt in een verklaring dat Albayrak „een goede aanvulling op het team” is. Ze beschikt over de benodigde kennis van „zowel de private als publieke sector”, aldus de voorzitter van de raad van commissarissen, Gerard van de Aast. „Zij heeft aantoonbaar affiniteit met duurzame mobiliteit en brede bestuurlijke ervaring.”

Tussen 2007 en 2010 was Albayrak staatssecretaris van Justitie. Ook was ze lid van de Tweede Kamer voor de PvdA tussen 1998-2007 en tussen 2010-2012.

Rosenmöller was twaalf jaar commissaris bij de NS. In november maakte hij bekend na zestien jaar weer terug te keren in de politiek, als lijsttrekker van GroenLinks voor de Eerste Kamer. Hij stopte in 2002 als partijleider na de Tweede Kamerverkiezingen.