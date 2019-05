Rechtbank Utrecht verbiedt Hells Angels

Motorclub Hells Angels is per direct verboden. Dat heeft de Utrechtse rechtbank woensdag bepaald. De rechter was het met justitie eens dat de club een bedreiging vormt voor de openbare orde. Het verbod geldt voor zowel de Nederlandse afdeling, als de internationale organisatie. Het verbod kwam tot stand via het civiel recht. Die route bewandelt justitie voor meer motorclubs.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechter gevraagd de Hells Angels te verbieden vanwege de „geweldscultuur” die binnen de club heerst. Daarbij werden twee verzoekschriften ingediend: één voor een verbod op de Nederlandse afdelingen en één voor de internationale club. Omdat de Nederlandse rechter een internationale organisatie niet kan verbieden, houdt dat verbod in dat de club in Nederland niet actief mag zijn.

De voormalige leider van de Haarlemse Angels Lysander de R. hield er al rekening mee dat de club verboden zou worden. Daarom kondigde hij dinsdag vanuit de gevangenis aan met een nieuwe club te komen die qua opzet en uitstraling aan de Hells Angels doet denken: MC Hardliners.

Onderscheidingen

Justitie stelde dat uit internationaal politie-onderzoek is gebleken dat de club onder meer onderscheidingen uitreikt aan leden die geweld hebben gebruikt. Zo werd aangevoerd dat leden een speld in de vorm van een bolhamer kunnen krijgen als ze geweld hebben gebruikt namens de club. Ook is er een Dequiallo-patch die leden op hun vest mogen naaien als ze geweld gebruikt hebben tegen de politie, en een patch met de woorden ‘Filthy Few’ voor Hells Angels die zeer ernstig geweld gepleegd hebben, tot moord aan toe. Voor leden die vastzitten, zijn er fondsen om hun kosten te dekken.

„Het geweld is structureel en komt voort uit de cultuur die binnen de motorclub heerst”, oordeelt de rechtbank. Het recht op vereniging is een grondrecht, benadrukt de rechtbank, maar in dit geval is een verbod noodzakelijk om de samenleving tegen de club te beschermen. Het verbod kwam tot stand via het civiel recht, omdat de cultuur binnen de clubs een bedreiging zou vormen voor de openbare orde. Een verbod via het strafrecht is vooralsnog niet gelukt.

De regels tegen criminele motorclubs in Nederland schieten tekort, stelden Groningse onderzoekers vast. Lees ook: Hoe pak je motorclubs aan?

Advocaat Geert-Jan Knoops, een van de advocaten die de club bijstaat, zei tijdens de inhoudelijke behandeling dat de club goeddeels bestaat uit „gewone, schappelijke mensen die gewone beroepen uitoefenen”. Raadslieden van de club stelden verder dat de club niet verboden kan worden, omdat er geen internationale vereniging van bestaat. Volgens Knoops bestaan zelfs de zestien Nederlandse afdelingen (charters) onafhankelijk van elkaar. Daar was de rechter het niet mee eens. Er is een internationale vergadering (de zogenoemde Worldmeeting) die zeggenschap heeft over „alles wat de Hells Angels en hun charters raakt”. Ook de naamgeving van de afdelingen en de kleding die de leden dragen is overal hetzelfde.

Outlaw Motorcycle gangs

De Hells Angels is niet de eerste club die zich voor de rechter moest verdedigen om een civiel verbod te voorkomen. De Nederlandse tak van Bandidos werd in december ook in hoger beroep verboden. Een verbod op de internationale tak vond het hof (anders dan de rechtbank) echter niet geoorloofd, omdat die niet als eenheid naar buiten treedt.

Justitie slaagde erin de rechtbank ervan te overtuigen ook Satudarah te verbieden, maar het hoger beroep loopt nog. De rechtbank in Assen buigt zich over een mogelijk verbod op No Surrender. In beide zaken zijn al zittingen geweest, maar moet nog uitspraak worden gedaan. Broederschap Catervarius, een groep naar het model van een motorclub maar zonder motoren, werd vorig jaar verboden.

Een eerdere poging om de Angels te verbieden, liep in 2009 definitief stuk bij de Hoge Raad. Het OM durfde het nog eens aan omdat „de feiten nu veel omvangrijker, ernstiger en gewelddadiger” zijn dan toen. Ook is deze keer niet geprobeerd verenigingen en stichtingen verbonden aan de club te verbieden, maar de club zelf.