‘Monster van Leersum’ hoeft toch niet de cel in na hoger beroep

Een 83-jarige man uit het Utrechtse Leersum heeft woensdag in hoger beroep drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen. Daarmee ontloopt hij een eerder opgelegde gevangenisstraf van drie maanden. Dat bevestigt het gerechtshof in Arnhem aan NRC.

De man, die twee jaar geleden door de Utrechtse rechtbank werd veroordeeld voor het terroriseren van zijn buren, kreeg woensdag ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Voor elke keer dat hij het verbod overtreedt, kan hij een maand gevangenisstraf krijgen.

Het conflict tussen R., die bekendstaat als het ‘monster van Leersum’, en zijn buren duurt al negentien jaar. Het begon met een ruzie over het recht van een overpad. In de jaren daarna pleegde hij vernielingen op het erf van de buren, stal hij eigendommen en drong ‘s nachts hun woning binnen. Hij is al meerdere keren veroordeeld en kreeg verschillende dwangsommen opgelegd.

Waarom het gerechtshof in Arnhem de onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden uit 2017 heeft omgezet naar een voorwaardelijke celstraf is nog niet bekendgemaakt. Het hof laat weten de uitspraak maandag te publiceren.

