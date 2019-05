‘Under the Bright Sky of Life’ van de Nigeriaanse kunstenaar Wole Lagunju (1966).

‘Afgelopen zomer was ik op zakenreis in de Nigeriaanse stad Lagos. Onze agent nam me toen mee naar galerie Nimbus, opgezet door Chike Nwagbogu, een charismatische promotor van Afrikaanse kunst die ook politieke ambities heeft. Het is een indrukwekkende galerie, twee verdiepingen hoog. Bovenaan de trap hing dit doek van de Nigeriaanse kunstenaar Wole Lagunju. Het werk spatte daar echt van de muur.

Sommige kunstwerken moet je vaker zien om ze mooi te vinden, die leer je langzaam waarderen. Maar dit was een schilderij dat me in één keer pakte, als een verliefdheid. Ik vind de contrasten erg mooi, het grafische karakter van het kunstwerk. Hoe het vrij ruw is qua opzet, met wiebelige lijntjes, maar tegelijkertijd ook heel fijntjes. Van een afstand oogt het simpel en abstract, maar kom je dichtbij dan zie je dat de figuren en de dieren heel gedetailleerd en concreet zijn.

Ik heb het doek niet direct gekocht, maar er wel een foto van gemaakt om de aankoop met mijn vrouw te kunnen overleggen. Omdat het doek nogal groot is, moest ik eerst thuis opmeten of het wel paste in onze huiskamer. Over de prijs heb ik vervolgens per mail met de galerie onderhandeld. Ik kreeg het per koerier thuisgestuurd.

Gekocht voor 2.000 dollar bij galerie Nimbus in Lagos, Nigeria.

Na de aankoop ben ik gaan googelen op de kunstenaar. Zo ontstond er een aardige mailwisseling met Wole Lagunju, die inmiddels in de Verenigde Staten bleek te wonen. Hij vertelde me dat dit schilderij vrij uniek was in zijn oeuvre, dat verder vooral uit portretten bestaat. Ook kon hij me meer uitleggen over de betekenis van het werk, dat geïnspireerd is op Egyptische hiërogliefen. De symbolen zijn een mix van Egyptische en Afrikaanse tekens. Zo worden de zilveren kruizen gebruikt door de Toeareg-stammen in de Sahara en zijn de figuurtjes ontleend aan Tassili-rotstekeningen uit Algerije.

Ik koop wel vaker kunst, zo eens per jaar, en probeer zo internationaal mogelijk te verzamelen. Naast Japans werk – mijn echtgenote is Japans – hebben we ook Australische Aboriginal art en abstract werk van een Braziliaanse en Deense kunstenaar. Afrikaanse kunst is mijns inziens ondergewaardeerd in Nederland. Het is hier ook moeilijk te vinden. Dat is anders in Frankrijk en Engeland, wellicht vanwege de koloniale banden en de grote lokale gemeenschappen uit Afrikaanse landen. Het is ook ons eerste Afrikaanse kunstwerk.”