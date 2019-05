Macron noemt Barnier, Timmermans en Vestager

Frans Timmermans, Michel Barnier en Margrethe Vestager. Dat zijn de drie namen die de Franse president Emmanuel Macron noemt als geschikte nieuwe Europese leiders. Zij hebben volgens hem genoeg ervaring, „in eigen land of op Europees niveau” en belichamen de „ambitie om een nieuw Europees project” te bouwen, vindt de Fransman.

Macron sprak zich uit voordat de EU-regeringsleiders dinsdagavond aan een diner begonnen om met z’n allen te praten over de invulling van de topposten. Maar de Franse president stond vóór tien uur alweer buiten, met alle andere regeringsleiders. Zonder namen.

Wat was er gebeurd? Binnen, tijdens de Europese top, waren Macron en zijn medestanders gestuit op Angela Merkel. Temporiseren, dat was de tactiek waarmee de Duitse bondskanselier naar deze EU-top in Brussel was gekomen. Zij was er al helemaal niet voor geweest dat de regeringsleiders al twee dagen na de Europese verkiezingen aftastten welke naam mogelijk bij welke Brusselse toppost hoort – met in het bijzonder het voorzitterschap van de nieuwe Europese Commissie die in de herfst aantreedt.

Al na drie uur liet ze weten dat verder praten nog geen zin heeft. De anderen moesten het maar slikken. Geen namen nu, had ze gezegd. En geen regie van Macron.

Macron voerde eerder op de middag al overleg met premier Rutte, de Belgische premier Charles Michel (beide liberalen) en de sociaal-democratische premiers Pedro Sánchez (Spanje) en António Costa (Portugal). Sánchez, Rutte en Macron hadden daarna allen nog apart overleg met Angela Merkel. Toch wist Rutte niet dat Macron bij aankomst bij het diner als zijn favoriete namen zou noemen. „Eerst over de inhoud, daarna pas de poppetjes”, vindt hij.

Merkel wil dat bovendien eerst gezocht wordt naar een meerderheid in het Europees Parlement. Dat is in haar belang: de beste papieren daar heeft haar partij- en landgenoot Manfred Weber, kandidaat-Commissievoorzitter namens de grootste fractie, de christen-democratische EVP.

De regeringsleiders gaven uiteindelijk vertrekkend Europees president Donald Tusk de opdracht te gaan sonderen over welke kandidaat regeringsleiders en het parlement het eens zouden kunnen worden.

De zoektocht is gecompliceerd. Behalve een Commissievoorzitter moeten de regeringsleiders het namelijk ook eens worden over een opvolger van Tusk zelf als president van de Europese Raad van regeringsleiders en over een nieuwe president van de Europese Centrale Bank

Daarnaast kiest het Europees Parlement een nieuwe voorzitter en komt na de zomer een nieuwe buitenlandchef voor de EU. Met die vijf posten moet het gezicht van de Europese Unie de komende jaren bepaald worden. Op de Europese top van 20 en 21 juni willen de regeringsleiders liefst al een aantal benoemingen rond hebben – de buitenlandchef kan pas aangewezen worden in overleg met de nieuwe Commissievoorzitter.

De regeringsleiders kijken ook naar de verhouding man-vrouw, de geografische herkomst en de partijpolitieke kleur, onderstreepte Tusk na het diner dinsdagavond. „Ik zou zeggen ten minste twee vrouwen”, zei hij over de topposten.