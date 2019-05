‘Leger Myanmar schuldig aan nieuwe oorlogsmisdaden’

Het leger van Myanmar is schuldig aan nieuwe oorlogsmisdaden in de noordelijke deelstaat Rakhine. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International woensdag. Het leger heeft sinds januari burgers gedood en verwond bij „willekeurige aanvallen” in de militaire strijd tegen de gewapende etnische groep Arakan Army (AA). De strijdkrachten van Myanmar zouden buitengerechtelijke executies en willekeurige arrestaties hebben uitgevoerd. Ook hebben ze mensen gemarteld en laten verdwijnen, aldus Amnesty.

De oorlogsmisdaden vonden volgens de mensenrechtenorganisatie plaats in de staat Rakhine. Sinds december vecht het Myanmarese leger tegen Arakan Army, een rebellengroepering die strijdt voor meer autonomie van de boeddhistische bevolkingsgroep Rakhine. De politiek leider van Myanmar Aung San Suu Kyi gaf in januari het bevel om de AA te „vernietigen”.

Volgens Amnesty is het leger betrokken bij zeven onwettige aanvallen sinds januari. Hierbij kwamen zeker veertien mensen om, onder wie een 7-jarige jongen. Ook raakten 29 anderen gewond. „Het merendeel van deze aanvallen was willekeurig en sommige waren mogelijk directe aanvallen op burgers”, schrijft Amnesty.

Verontwaardiging

Nicholas Bequelin van Amnesty zegt in een verklaring: „Nog geen twee jaar na de wereldwijde verontwaardiging over de massaschendingen die begaan zijn tegen de Rohingya-bevolking, begaat het leger van Myanmar weer gruwelijke schendingen tegen etnische groepen in de staat Rakhine.”

Het leger van AA wordt geleid door een jongere generatie Rakhine-nationalisten en bestaat uit zo’n zevenduizend man. De regering van Myanmar beschouwt de AA sinds januari als „terroristische groepering”. Aanleiding was een aanval op een politiepost waarbij dertien agenten om het leven kwamen.

Vorig jaar beschuldigden de Verenigde Naties de legertop van Myanmar van oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de mensheid tijdens het geweld tegen de Rohingya. Sinds 2017 vielen ruim tienduizend doden. Honderdduizenden Rohingya zijn voor het geweld op de vlucht geslagen.