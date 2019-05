Klaver heeft spijt van ‘vervelende situatie’ rond opstappen Özdil

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft spijt van de „supervervelende situatie” die is ontstaan rond het opstappen van fractielid Zihni Özdil afgelopen dinsdagavond. De onderlinge verwijten die er zijn gedaan noemt Klaver „lelijke politiek” waar hij van baalt. „Waar ik spijt van heb is deze hele situatie. Dat het zo heeft moeten lopen”, zegt Klaver woensdagavond tegen de NOS.

Klaver maakte dinsdagavond in een mail aan onder anderen leden van de partij bekend dat Kamerlid Özdil uit de fractie is gestapt. „Hij bleef afspraken keer op keer schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheid en vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelden”, zo staat in de mail die dinsdagavond werd verstuurd. „Deze week bleek dat Zihni heimelijk een intern gesprek met een collega heeft opgenomen.”

‘Karaktermoord’

Özdil, die bij zijn vertrek zijn zetel teruggeeft aan de partij, noemde de mail van Klaver op sociale media „karaktermoord”. Klaver zegt daar nu dus over dat hij er spijt van heeft. „Ik heb geprobeerd iets uit te leggen over wat er is gebeurd. Dat het niet zomaar over een inhoudelijk conflict ging. En in de poging om dat te doen, en dat is gewoon niet gelukt, heb ik dingen gezegd die niet de situatie duidelijk maken.” Daarmee, vervolgt hij, is er „een hele lelijke situatie ontstaan”. „En daar heb ik zelf aan bijgedragen.”

Volgens Klaver heeft het vertrek van Özdil dus niets te maken met een inhoudelijk meningsverschil. Dat terwijl Özdil vorige maand tegen de partijlijn in harde kritiek uitte op het leenstelsel voor studenten. Voor Klaver is het leenstelsel belangrijk omdat hij zelf een van de architecten daarvan is.