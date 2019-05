Kabinet wil strengere meldplicht voor aandeelhouders

Het kabinet is van plan de meldplicht voor aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen aan te scherpen. Op die manier hebben bedrijven beter zicht op hun aandeelhoudersbestand en, zo is de gedachte, zijn zij beter beschermd tegen de grillen van activistische beleggers die uit zijn op snel rendement.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, en waar Het Financieele Dagblad woensdag over bericht. Op dit moment zijn beleggers verplicht melding te maken in het openbare register van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) wanneer zij een aandelenbelang hebben van ten minste 3 procent. Als het aan de minister ligt gaat die drempel straks omlaag naar 2 procent.

Daarmee zou Nederland horen bij de Europese landen met de strengste meldplicht van Europa. Eerder was de drempel in Nederland nog 5 procent. „Het kabinet vindt het belangrijk dat er een tegenwicht wordt geboden aan kortetermijngerichtheid”, schrijft Hoekstra in een korte toelichting, waarin het begrip ‘langetermijnwaardecreatie’ acht keer wordt genoemd.

Het plan van Hoekstra komt niet als een verrassing. Sinds AkzoNobel in 2017 ternauwernood een vijandige overname wist af te wenden, die werd gesteund door activistisch belegger Elliott, werkt het kabinet aan wetgeving die Nederlandse beursvennootschappen beter beschermt. Transparantie over het aandeelhoudersbestand geldt als één van de maatregelen om dat te bereiken, naast onder meer extra bedenktijd bij ongewenste biedingen.

Toezichthouder AFM, dat het meldingenregister van aandeelhouders beheert, laat zich in het FD kritisch uit over het plan van het kabinet. „De AFM hecht aan een gelijk speelveld in Europa. Het standaard-EU-regime heeft 5% als laagste drempel. Nederland is met 3% nu al strenger. Hier zou nu nog een drempel bij komen”, stelt een woordvoerder tegen de zakenkrant.