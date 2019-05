Ik heb mijn eigen museum

Een museum beginnen is een sociale handeling. Het is delen. Wat van jezelf was, is nu ook van anderen. Het was al een verzameling, door de jaren heen groter geworden met elke reis, elke verjaardag, elke zoektocht op internet, elke namiddag op een beurs of rommelmarkt. Maar een verzameling is nog geen museum. Daarvoor moet de deur open. Kom langs, vraag ernaar. U bent welkom.



Fotograaf Maartje ter Horst (28) fietste vaak langs het museum van Zuilen, de Utrechtse wijk. Toen ze begin vorig jaar naar binnen ging, dacht ze: dit bestáát dus. Zo kwam ze op het idee voor een boek – een ode aan de kleine musea. Ze zou meer van zulke plekken vinden. Het koeienmuseum in Papekop (Utrecht), het dakpannenmuseum in Alem (Gelderland), het Henny Huismanmuseum in Hoogeveen (Drenthe). Tweeëntwintig, in totaal.



Ter Horst hanteerde strenge criteria. Een vensterbankje met wat spulletjes was niet genoeg, er moest minimaal een hele ruimte aan gewijd zijn. Ze wilde uit elke provincie minimaal één museum in het boek hebben. En er moest één iemand zijn die zich met het museum vereenzelvigt, want het gaat om die mensen. De mensen zijn het museum. Niet de waarde van de spullen doet ertoe, maar de waarde van het samenbrengen. Dat iemand daar zijn of haar levenswerk van gemaakt heeft – want zo is het vaak.



Om de kleine musea te vinden, googlede ze soms op goed geluk. Een jukebox-museum? Gewoon intikken, en warempel, er is er een, in Sint-Oedenrode (Noord-Brabant). Een, kom, verzin eens wat, strijkijzermuseum? Geen resultaat. Andere musea vond ze omdat regionale kranten of omroepen er aandacht aan hadden besteed, of door met Google Maps in te zoomen op kleine dorpjes en binnen de reikwijdte van het scherm op ‘museum’ te zoeken.



Elk bezoek begon met een gesprek om de eigenaar te leren kennen. Daarna fotografeerde ze terwijl hij of zij de collectie liet zien. Zo wilde ze voor elkaar krijgen dat het voor de kijker voelt als een rondleiding. Ging het gelijk al over specifieke voorwerpen, dan kapte ze af. Nee, nu nog niet, ik wil graag dat u straks voor de camera pas voor het eerst laat zien: kijk, dit is het.



Het fotoboek Ode aan de kleinste musea van Nederland (en de mensen die ze mogelijk maken) (Lecturis, 30 euro) van Maartje ter Horst is op 29 maart verschenen.