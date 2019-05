Honderden immigranten onterecht gezakt door fouten inburgeringsexamen

Door fouten in hun inburgeringsexamen zijn de afgelopen twee jaar rond de achthonderd immigranten onterecht gezakt. Nog eens 450 kregen wel een diploma terwijl ze daar geen recht op hadden. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het Kamerstuk zijn tussen 27 december 2017 en 13 maart 2019 in bepaalde versies van de inburgeringstoetsen sommige vragen onterecht niet meegeteld. Immigranten die onterecht zijn geslaagd mogen hun diploma houden, schrijft Koolmees. „Dit om de kandidaat niet met terugwerkende kracht de dupe te laten worden van een fout van de overheid.”

Wie gezakt is maar eigenlijk had moeten slagen, krijgt alsnog een diploma. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die de examens afneemt, werkt samen met het ministerie om de fouten recht te zetten. De kosten die immigranten hebben gemaakt bij eventuele, nu onnodig gebleken, vervolgpogingen voor het inburgeringsexamen worden vergoed of in mindering gebracht op hun lening. De kosten voor eventuele onnodig gevolgde cursusuren worden ook terugbetaald, mits die voor het onderdeel zijn gemaakt waarvoor de cursist gezakt is.