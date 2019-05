Debutant Samanta Stroombergen is opvallende winnaar Gouden Strop

Schrijfster Samantha Stroombergen heeft met haar debuutthriller De witte kamer de BookSpot Gouden Strop gewonnen, de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandse spannende boek. Stroombergen ontving de onderscheiding, ter waarde van 20.000 euro, woensdagmiddag in het tv-programma 5 Uur Live.

De jury sprak van een „mooie mix tussen mens en misdaad”, waarbij de beschrijvingen in De witte kamer „beklemmend en levensecht” genoemd werden. Het verhaal gaat over de moord op een journalist, bij wie het cijfer 5 in de buik gekerfd staat en die kennis zou hebben gehad over een recente terreuraanslag in Amsterdam. „Het actuele thema en de levendige personages zorgen voor een diepere laag in het boek”, aldus de jury, onder voorzitterschap van presentator Anniko van Santen.

Opvallend

De bekroning van Stroombergen is om meerdere redenen opvallend. Ze is met haar 29 jaar de jongste winnaar van de Gouden Strop ooit. De Haarlemse is daarnaast de vierde vrouwelijke winnaar in de geschiedenis van de prijs, die dit jaar voor de 32ste keer toegekend wordt – alleen Esther Verhoef, Marion Pauw en Johanna Spaey gingen haar voor. Ook is ze pas de tweede debutant die de prijs ontvangt – alleen Donald Nolet won in 2014 met zijn eerste boek, Versleuteld. De kans dat de prijs naar een debuut zou gaan was dit jaar al groot: onder de vijf kandidaten op de shortlist waren vier debuten. De enige ervaren genomineerde was Genadeschot van Felix Weber, die in 2017 de prijs won en ook in 2011, toen hij nog publiceerde onder de naam Gauke Andriesse.

Schaduwprijs

Opmerkelijk is dat woensdagmiddag tegelijk de BookSpot Schaduwprijs werd toegekend, voor het beste thrillerdebuut (2.000 euro). Die valt onder dezelfde organisatie, de Stichting CPNB, maar werd beoordeeld door een andere jury, die tot een andere keuze kwam. Twee van de drie Schaduwprijs-genomineerden – Kefah Allush met De munt van Judea en Kasper van Beek met Vogelvrij – stonden ook op de lijst van de Gouden Strop, maar de overwinning ging naar een derde, Quarantaine van Erik Betten. Pikant genoeg is Strop-winnaar Stroombergen dan weer niet door de selectie van de debutenjury gekomen. Bettens winnende debuut hoorde op zijn beurt niet tot de tien boeken die de Strop-jury op de longlist zette, waarvan maar liefst vijf debuten waren.