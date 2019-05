De bittere aftocht van Kiki Bertens

Dinsdagochtend staat Kiki Bertens in alle rust te trainen op tenniscomplex Jean Bouin, nabij Roland Garros. Geen pers in de buurt, geen fans. Coach Raemon Sluiter kijkt op de baan toe, Bertens speelt oefenpunten tegen haar verloofde, oud-speler en tennisschoolhouder Remko de Rijke.

Ze voelt zich goed. ’s Middags rust ze uit. En ’s avonds neemt ze pasta met tomatensaus. Ze is klaar voor de partij in de tweede ronde tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova, woensdag aan het eind van de dag op het centercourt.

Maar dinsdagnacht om drie uur gaat het mis. Bertens wordt wakker en voelt zich ziek. Waarschijnlijk een buikgriep. Ze moet overgeven en heeft last van diarree.

Geen ontbijt

Woensdagochtend negen uur staat het ontbijt gepland met haar team, maar dat slaat ze over. Om tien uur neemt ze toch een broodje. Maar ze houdt niks binnen. Na lang twijfelen probeert ze om één uur in te spelen, gewoon om te kijken hoe het gaat: het bewegen, het slaan.

Het eerste wat ze doet op de trainingsbaan is de deksel van de vuilnisbak halen, omdat ze bang is dat ze gaat kotsen, vertelt Sluiter later. Bij de warming-up moet ze braken. Ze speelt tien minuten tot een kwartier en gaat dan weer naar het hotel. Ze slaapt nog even.

Bertens besluit te gaan spelen. „Je weet nooit wat er gebeurt op de baan.” Sluiter houdt haar niet tegen, „pusht” haar naar eigen zeggen ook een beetje.

De belangen zijn groot, dit is háár grand slam. Ze hopen dat ze zich gaandeweg de middag beter gaat voelen. Of dat het aan het eind van de dag gaat regenen, en daarmee de partij uitgesteld wordt. Of dat haar tegenstander misschien zenuwachtig is of slecht begint. Of dat Bertens wonderbaarlijk opstaat.

Zoals Sluiter het zegt: „En anders zit je thuis, en denk je: wat als?”

Ze neemt veel pillen. Ze voelt zich iets beter voor de partij. Rond zes uur gaat ze de baan op, in het bijna lege Court Philippe-Chatrier. Het is bewolkt, maar het regent niet.

Bertens begint niet goed, beweegt matig, raakt de ballen niet zuiver, wordt gebroken. Bij 3-1 en 30-15 laat ze een bal half gaan en loopt nog tijdens de game naar het bankje. Dan weet ze eigenlijk al genoeg. De dokter komt de baan op. „I’m shaking like hell”, zegt Bertens. „I don’t have any power.”

Bertens loopt naar Kuzmova, geeft een handje: na nog geen kwartier spelen geeft ze op. Het is een treurige aftocht. Bertens, nummer vier van de wereld, gold als een van de topfavorieten voor de titel op Roland Garros na een ijzersterk gravelseizoen, met onder meer de zege op het toernooi in Madrid.

Korte persconferentie

Ze is niet de enige die ziek is. De Oekraïense Kateryna Kozlova moet zich woensdag terugtrekken voor haar partij tegen landgenote Elina Svitolina, met een virale infectie. Er zijn geruchten over een virus onder spelers, maar insiders spreken dat tegen.

Bertens heeft in het verleden vaak last gehad van spanningen, en gaf vaak over voor partijen. Speelden zenuwen hier een rol, met ook de favorietenrol die ze met zich meedraagt, wordt Sluiter gevraagd. Die zegt: „Natuurlijk loopt ze er hier niet relaxed bij, al een aantal dagen. Dus de zenuwen hebben sowieso een rol. Overgeven deed ze vroeger voor iedere wedstrijd, dat gebeurt nu nog één of twee keer per jaar. Alleen vandaag gebeurt het tien keer voor ze de baan op gaat, van twaalf tot vier uur. Dit is voor negentig procent buikgriep, als het niet meer is.”

Sluiter noemt het „bitter”. „Zwaar klote. Maar ja, je doet er niet zoveel aan.”

Bertens is emotioneel. Ze houdt haar persconferentie kort. „Ik heb erg veel last van mijn buik, ik kan elk moment weer kotsen.” Als ze na vijf minuten klaar is, beent ze snel de ruimte uit.