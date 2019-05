De AOW-leeftijd moet langzamer stijgen

Zonder hogere pensioenleeftijd komen we straks werkenden tekort

Verhoging van de pensioenleeftijd is „pure economische noodzaak”. De „trage groei van de beroepsbevolking” geeft nu al problemen. „Zonder verhoging van de AOW-leeftijd zal de potentiële beroepsbevolking de komende decennia zelfs gaan dalen.” Mathijs Bouman, econoom en journalist, in het FD

De koppeling tussen AOW-leeftijd en levensverwachting moet evenwichtiger

De AOW-leeftijd koppelen aan de levensverwachting „klinkt solide” en „appelleert ook aan een vorm van rechtvaardigheid: generaties die langer leven mogen ook wel langer werken.” Maar waarom moet „winst in levensverwachting” volledig aan werken besteed worden? Harry van Dalen, Joop de Beer en Kène Henkens, demografen, in de Volkskrant

Als je een flexibele AOW-leeftijd wil, koppel die dan niet aan opleiding

Tegenover „het voordeel voor de laaggeschoolden zou ook een zeer herkenbaar ‘etiket’ staan, wat een maatschappelijk stigma creëert: ‘Je mag vroeger stoppen met werken omdat je een beetje dom bent.’” Frank Vandenbroucke, hoogleraar en oud-minister, in S&D

Bevries de AOW-leeftijd op 66

„We zien nu dat mensen op versleten knieën naar de finishlijn kruipen. We zien steeds grotere groepen mensen die dat niet in goede gezondheid halen. De minister houdt zich voor de ernst van dit probleem Oost-Indisch doof”. Tuur Elzinga, FNV-onderhandelaar, op NOS.nl (aug. 2018)

Zoek de oplossing voor de zware beroepen in een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het recht op een AOW-uitkering koppelen „aan iemands arbeidsverleden, doet afbreuk” aan het uniforme, onvoorwaardelijke karakter ervan. „Wie om fysieke of psychische redenen niet langer kan werken, is feitelijk arbeidsongeschikt. En daarvoor hebben we niet voor niets een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de WIA.” Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen (UvA), in het FD

Ga eerder met pensioen door dagelijks een klein beetje langer door te werken

Als je twee jaar eerder wil stoppen, bereken dan hoeveel uur per week je meer moet werken. Dat kan prima: „We hebben nu per jaar drie weken vakantie en vijf snipperdagen, onze werkweek is gemiddeld 36 uur. Eigenlijk wel erg luxe vergeleken met” vroeger. „Was de werkweek toen geen 45 uur per week, met twee weken vakantie en vier snipperdagen?” B. Kardol, gepensioneerd ondernemer, in Dagblad van het Noorden

