Chelsea wint finale Europa League overtuigend van Arsenal

Chelsea heeft de Europa League gewonnen. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe versloeg de Londense club tegenstander en stadgenoot Arsenal woensdag met 4-1. Het is de tweede keer dat Chelsea de Europa League wint.

De eerste helft bleven doelpunten aan beide kanten uit, maar in de tweede helft ging het ineens hard. In de 48ste minuut maakte de Franse topschutter Olivier Giroud het eerste doelpunt voor Chelsea. Niet veel later bracht Pedro Rodríguez Ledesma zijn ploeg verder op voorsprong met een tweede treffer.

In de 64ste minuut nam Chelsea-aanvaller Eden Hazard een strafschop en maakte er 3-0 van. Arsenal wisselde daarna twee keer, en kwam nog iets dichterbij met een goal van Alex Iwobi in de 69ste minuut. Drie minuten later maakt Hazard zijn tweede goal op aangeven van Giroud, waardoor de eindstand op 4-1 kwam te staan.