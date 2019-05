CDA-Kamerlid Bruins Slot wordt gedeputeerde in Utrecht

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot wordt lid van de Gedeputeerde Staten in de provincie Utrecht. Dat maakte zij woensdagmiddag bekend. De 41-jarige voormalig beroepsmilitair zat negen jaar in de Tweede Kamer voor de christendemocraten.

Het CDA, dat 19 zetels in de Tweede Kamer heeft, vroeg Bruins Slot volgens dagblad AD Bruins Slot om Gedeputeerde voor Utrecht te worden. Bruins Slot hield zich in de Tweede Kamer bezig met de portefeuilles defensie, sport en medisch-ethische vraagstukken. Voordat zij aantrad als Kamerlid in 2010 werd zij uitgezonden naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Daarvoor studeerde ze onder meer staats- en bestuursrecht in Utrecht, en volgde ze een officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie.

Toen Sybrand Buma afgelopen maand zijn vertrek als fractievoorzitter van het CDA aankondigde, werd Bruins Slot door sommigen genoemd als mogelijke opvolger. Tegen het AD zei Bruins Slot echter dat zij dat nooit had geambieerd. Fractiegenoot Pieter Heerma werd vorige week dinsdag gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de partij.