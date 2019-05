Bouw windmolenpark Groningen mag doorgaan

Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. De Raad van State heeft de bezwaren van de tegenstanders woensdag ongegrond verklaard.

Twintig tegenstanders hadden bezwaar aangetekend tegen de komst van 35 windmolens bij de N33. Ze zijn bang dat de molens het uitzicht verpesten en geluidsoverlast en slagschaduw veroorzaken. Omwonenden vrezen dat de windmolens de waarde van hun huizen doen dalen. Volgens de tegenstanders is er geen draagvlak voor het windpark.

Volgens de Raad van State betekent het ontbreken van draagvlak niet dat het windpark er daarom niet mag komen. Onvoldoende draagvlak op lokaal niveau weegt niet op tegen het nationale belang van verduurzaming van de energievoorziening. De overheid moet „een afweging maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden”, aldus de Raad van State.

Het Windpark N33 wordt aangelegd bij het Groningse Meeden en Veendam. Volgens de exploitanten heeft de provincie Groningen het gebied onder meer aangewezen op basis van de windcondities en de ligging nabij industrie en infrastructuur.

Kritiek vanuit gemeenten

De gemeenten waar het park gebouwd wordt, zijn kritisch. Zo laat de gemeente Midden-Groningen woensdag weten dat „de sociale schade in de dorpen inmiddels groot is”. De gemeente onderstreept het belang van duurzame energie in Nederland maar spreekt over „gemengde gevoelens” bij de uitspraak. „[...] initiatieven dienen niet buiten proportie ten koste te gaan van de individuele belangen van inwoners, de leefbaarheid, de natuur en het landschap. Dat is hier helaas wel het geval en dat is een trieste balans.”

In april maakte de gemeente Oldambt, waar een deel van het windmolenpark wordt gebouwd, bekend geen toestemming te geven voor transport van de Eemshaven naar Windpark N33. Vanwege het gewicht en de omvang van de lading windmolens vreest de gemeente schade. „We willen niet dat huizen schade oplopen”, laat wethouder Kees Swagerman in een verklaring weten.

Het verzet tegen het nieuwe windmolenpark is de afgelopen jaren steeds grimmiger geworden. Zo kwam maandag bij de politie in Groningen een melding binnen dat op twee locaties die bestemd zijn voor het windmolenpark, asbest zou zijn gestort. De politie trof niets aan. Ook ontvingen Innogy, een van de exploitanten van het Windpark, en advocatenkantoor Stibbe, dat de ondernemers bijstaat, dreigbrieven.