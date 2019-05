Beau is groots in de kleine dingen

Eerlijk gezegd vond ik de lof die Beau van Erven Dorens kreeg voor Beau Five Days Inside, The Amsterdam Project en The Rotterdam Project soms een beetje overdreven. Het waren goede programma’s, maar het enthousiasme leek voor een belangrijk deel voort te komen uit verrassing: alsof er bij RTL nooit iets moois ze zien is en alsof Van Erven Dorens tot dan toe het televisieleven had geleid van een losbol met een empathieprobleem.

Dat valt allebei wel mee. Bovendien was de camera in Beau Five Days Inside mij vaak te nadrukkelijk op zoek naar de presentator en zijn gevoelens. Vooraf was ik dan ook een beetje sceptisch over het dinsdag op RTL4 begonnen Beau en de veteranen. In het programma trekt van Erven Dorens met zeven militairen en een aantal coaches door Noorwegen. Alle deelnemers zijn op missie geweest en lijden aan een posttraumatische stressstoornis.

Het is hulp-tv, maar niet helemaal. De reis door de Noorse natuur is niet door de televisiemakers bedacht, maar een bestaande therapie waar Van Erven Dorens bij aansluit. „Jammer van de camera’s”, zegt hij als hij op de eerste dag met Harold, de oudste van de veteranen, uitkijkt over een fjord. „Als ik water zie, wil ik altijd gaan zwemmen.” Maar in beeld doet hij niet meer dan een hand door het (ongetwijfeld ijskoude) water halen. Terecht: het gaat niet om hem.

Ze spieden constant om zich heen, bang voor denkbeeldig onraad

De zorgzaamheid van Van Erven Dorens toont zich in kleine dingen. Wanneer hij (nog in Nederland) gefilmd wordt tijdens een wandeling met Harold en diens hond, heeft de presentator de riem vast – zodat hij de man in elk geval één zorg uit handen neemt.

Dat is nodig, want het is pijnlijk om de kwetsbaarheid te zien van deze zeven mannen en vrouwen. Die werden ooit uitgezonden als de dappersten van de natie en spieden nu constant om zich heen, bang voor denkbeeldig onraad. Ze slapen thuis op de bank, zodat ze in staat zullen zijn hun gezin te verdedigen voordat het gevaar de trap naar de slaapkamers op komt.

De meeste aandacht gaat uit naar Harold, die begin jaren tachtig zonder noemenswaardige voorbereiding naar Libanon werd gestuurd en die nu (37 jaar later dus) nog steeds niet goed in staat is zijn vriendin te omhelzen. „Wij hebben geen lontje meer”, zegt hij over zichzelf en zijn lotgenoten.

Op de eerste avond moeten de veteranen over een streep in het zand stappen om aan te geven of ze bepaalde gevoelens hebben of hebben gehad, zoals een doodswens. (Voor de celebritywatchers: bij een vraag over ‘zelfdestructief middelengebruik’ stapt ook de presentator over de lijn.)

Een van de twee mensen die zo aangeeft nooit trots op zichzelf geweest te zijn, is Harold. Even later, tijdens een kampvuurgesprek, ontploft de man zonder lontje. Nadat coach Arie van Ingen hem heeft gevraagd waarom de maatschappij veteranen erkenning verschuldigd is, wordt hij kwaad. Hij benoemt de opofferingen, springt op en loopt weg. Van Ingen besteedt er geen aandacht aan en probeert het groepsgesprek gaande te houden. Intussen schreeuwt Harold tegen de nacht. De symboliek van de scène is schrijnend.

De volgende ochtend heeft Harold besloten terug naar Stavanger te gaan; hij voelt zich in de steek gelaten. Zo lijkt bij een van de zeven getraumatiseerden de behandeling al dadelijk gestrand. Pijnlijk voor alle betrokkenen, maar het laat ook zien dat Beau en de veteranen op geen enkele manier aan de oppervlakte blijft steken: het lijkt zich te ontwikkelen tot het boeiendste programma van de reeks die Van Erven Dorens aan het maken is.