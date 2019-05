Atlete Semenya tekent beroep aan tegen CAS-uitspraak in hormoonkwestie

De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya gaat door met haar strijd tegen atletiekfederatie IAAF. De atlete heeft bij het Zwitserse hooggerechtshof beroep aangetekend tegen de omstreden beslissing van sporttribunaal CAS vorige maand dat ze toch hormoontherapie moet volgen om haar testosteronspiegel te verlagen. Doet ze dat niet, dan mag ze volgens de uitspraak niet meedoen aan sommige atletiekwedstrijden voor vrouwen.

Semenya is hyperandrogeen wat betekent dat ze voor een vrouw ongebruikelijk veel testosteron in haar bloed heeft. Volgens IAAF heeft ze daarom oneerlijk voordeel ten opzichte van andere atletes. De federatie voerde vorig jaar een regel in dat vrouwen als zij niet mee mogen doen aan sommige atletiekafstanden. Semenya tekende beroep aan tegen die beslissing bij de CAS, die gevestigd zit in Zwitserland, en verloor de zaak.

Mensenrechten

De enige mogelijkheid die de 28-jarige Semenya nog heeft om de uitspraak van het sporttribunaal aan te vechten, is bij het hooggerechtshof in Lausanne. „Ik ben een vrouw en ik ben een atlete van wereldklasse”, zei de atlete in een verklaring nadat ze het beroep had ingediend. „De IAAF gaat mij niet drogeren of mij stoppen te zijn wie ik ben.”

Volgens haar advocaten gaat de zaak om „fundamentele mensenrechten”. Door atleten te verplichten medicatie te ondergaan, schendt de IAAF volgens Semenya’s advocaten onder meer het verbod op discriminatie.

De IAAF verbiedt vrouwen met meer dan 5 nanomol testosteron in hun bloed mee te doen aan atletiekwedstrijden tussen de 400 en 1.500 meter. Hierdoor kan Semenya niet meer uitkomen op haar favoriete afstanden, de 800 en 1.500 meter. Het onderzoek waar de IAAF haar beslissing op baseert, wordt door sommige wetenschappers bekritiseerd. Volgens hen is er geen overtuigend bewijs dat extra testosteron een competitief voordeel biedt.

