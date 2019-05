Amsterdamse winkel moet stoppen met verkoop souvenirkleding

De gemeente Amsterdam heeft een slag geslagen in haar strijd tegen toeristenwinkels. Een zaak aan de Raadhuisstraat, in het centrum van de stad, mag definitief geen kleding meer verkopen van het merk Amsterdam Design. De Raad van State (Rvs) oordeelde woensdag dat de gemeente de kleren in kwestie terecht heeft aangemerkt als souvenirs.

Met de uitspraak komt een einde aan de lange juridische strijd. In 2016 droeg Amsterdam de winkel op de kledingstukken uit de rekken te halen, omdat het om souvenirs zou gaan. De winkeleigenaren maakten bezwaar. De ‘Amsterdam’-opdruk op de kleren verwijst volgens hen naar het merk. Bovendien zou de kwaliteit van de kledij beter zijn dan die van doorsnee toeristenproducten. Het bezwaar werd verworpen, waarna de winkeliers naar de rechter stapten. Nadat ook die de gemeente gelijk gaf, belandde de zaak bij de RvS.

Ook de Raad vindt dat de kleren wel degelijk als souvenir gezien mogen worden. De context is cruciaal, aldus de hoogste bestuursrechter. En de zaak aan de Raadhuisstraat „heeft de uitstraling van een souvenirwinkel”, oordeelt de RvS. „Het is geen kledingwinkel”. De winkeliers moeten de Amsterdam Design-kleren nu weghalen, anders kan de gemeente hen een dwangsom opleggen.

Offensief

De gemeente Amsterdam begon eind 2017 een offensief tegen op toeristen gerichte winkels in de binnenstad, die bijvoorbeeld kazen, Nutella en parafernalia versierd met tulpen en Van Gogh verkopen. Voor die tijd was het al zo dat maximaal een kwart van de winkelvoorraad uit souvenirs mocht bestaan. De winkel aan de Raadhuisstraat overschrijdt - nu de Amsterdam-kledingstukken onherroepelijk als souvenirs zijn aangemerkt - die norm.

Ook andere verkopers moeten oppassen. Eind vorig jaar oordeelde de RvS dat een vestiging van de Cheese Company op het Damrak een toeristenwinkel is. De zaak mocht overigens wel open blijven. De gemeente heeft ook een conflict met een haringzaak, die ze als toeristisch heeft bestempeld. Als er nog langer vis wordt verkocht voor directe consumptie, moet de winkel dicht. De eigenaren hebben de gemeente voor het gerecht gedaagd.