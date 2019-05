Zoete kolder van weleer

Komedie Notti magiche Regie: Paolo Virzi. Met: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere. In: xx bioscopen ●●●●●

Notti magiche (‘Magische nachten’) is een Italiaanse komedie die nostalgisch terugblikt op de teloorgang van het genre. De openingsbeelden zijn veelzeggend. Terwijl op alle televisieschermen in Rome te zien is hoe het Italiaanse elftal in de halve finale van het WK voetbal van 1990 van Argentinië verliest, knalt de limousine van de fictieve filmproducent Leandro Saponaro (Giancarlo Giannini) in de Tiber. Een ongeluk of moord? Als het moord is: wie van de nieuwe generatie is dan verantwoordelijk voor deze vadermoord?

Regisseur Paolo Virzi voert drie jonge honden als mogelijke verdachte op, alle drie scenarioschrijvers: intellectueel Antonio, rokkenjager Luciano en de ernstige Eugenia. We volgen de sketch-achtige scènes als een nostalgische parade. Notti magiche bereikt soms de melancholie van La grande bellezza zonder de decadentie. Het tempo ligt hoog, het acteren is soms kluchtig. Je hebt bijna het gevoel naar een ouderwetse film te kijken.