Zihni Özdil verlaat GroenLinks-fractie

Zihni Özdil verlaat de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Het Kamerlid en onderwijswoordvoerder van de partij heeft dinsdagavond op Facebook bekendgemaakt uit de fractie te stappen vanwege een „vertrouwensbreuk”. De Volkskrant meldt dat het Kamerlid door zijn fractie „aan de kant is gezet”.

Zijn vertrek is hoe dan ook het gevolg van de discussie over het leenstelsel voor studenten. Özdil baarde eerder deze maand opzien door zijn steun aan het stelsel, dat mede door GroenLinks tot stand is gekomen, in te trekken. Hij noemde het systeem in een interview met Trouw „verrot” en stelde dat het zorgde voor een „tweedeling in de samenleving” die armere studenten benadeelt.

Özdil had niet van tevoren met de partijleiding afgestemd dat hij dit tegen Trouw zou zeggen. Afgelopen woensdag moest hij daarom verantwoording afleggen bij partijleider Jesse Klaver, schrijft de Volkskrant. Dinsdag vergaderde de fractie, minus Özdil, vervolgens over de toekomst van Özdil als Kamerlid. Volgens de Volkskrant is hem daarna gevraagd zijn zetel op te geven en de fractie te verlaten.

Overigens heeft GroenLinks als partij inmiddels ook haar steun aan het leenstelsel ingetrokken. De discussie over het stelsel kwam de afgelopen weken opnieuw op gang omdat het kabinet de rente wilde verhogen. Hierdoor zouden studenten gemiddeld 5.000 euro extra gaan betalen.