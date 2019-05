Zes en acht jaar cel voor doodschieten buurman na ruzie over lawaai

Twee mannen uit Geleen zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen van zes en acht jaar voor het doodschieten van een man na een uit de hand gelopen burenruzie. De 36-jarige Doy S., die zijn onderbuurman doodde, krijgt de zwaarste straf. Zijn 29-jarige vriend Robert E. is volgens de rechter medeplichtig omdat hij S. heeft aangemoedigd te schieten.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden veertien jaar celstraf tegen beide mannen. De rechter vond echter dat S. harder gestraft diende te worden dan zijn vriend, omdat hij het vuurwapen gebruikte. De rechtbank heeft verder gekozen voor lagere straffen „gezien de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd”.

Vuurwerk, honkbalknuppels en messen

In april 2018 bezocht S. zijn onderburen om te klagen over geluidsoverlast. Toen het lawaai vervolgens niet minder werd, vernielde hij de ruit van zijn buren met een vuurwerkbom. Zijn onderburen, Radjan Kalicharan en zijn vrouw, kwamen naar boven om verhaal te halen. In de tussentijd was een aantal vrienden van S. naar zijn huis gekomen.

De vrouw van Kalicharan zou messen bij zich hebben gedragen, de vrienden van S. hadden honkbalknuppels bij zich. Uiteindelijk escaleerde de ruzie dermate dat S. er een vuurwapen bij pakte. Robert E. moedigde hem aan te schieten. Volgens justitie schoot S. zijn buurman in de buik en zijn buurvrouw in haar been. Zij overleefde het incident, Kalicharan overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

S. heeft zich beroepen op noodweer. Hij zou geschoten hebben uit zelfverdediging, omdat zijn buurman glas naar hem gooide en zijn buurvrouw messen bij zich droeg. De rechter ging hier niet in mee en oordeelt dat S. en zijn vrienden „de confrontatie uit de weg hadden kunnen gaan”.