Wervelend als de danser zelf

Nureyev is een wervelende, impulsieve documentaire over de legendarische Russische balletdanser Rudolf Noerejev (1938-1993). De filmende zus en broer Jacqui en David Morris trekken de hele filmische trukendoos open voor een bonte montage van archief-interviews, historische nieuwsbeelden, onbekende VHS-opnamen van optredens en off-screen getuigenissen van tijdgenoten en geliefden. Passages uit Noerejevs autobiografie buitelen over elkaar heen.

Het regisseursduo had aan één film niet genoeg, want regelmatig maken ze gebruik van dubbelprojecties om de veelheid van hun materiaal te tonen. Daarmee leggen ze ook een link tussen heden en verleden en tussen de veelheid aan invloeden en inspiraties die in een kunstenaarsleven op elkaar inwerken.

Hun meest opmerkelijke keuze is om een nieuw ballet door de film heen te vlechten. Choreograaf Russel Maliphant ensceneerde met jonge dansers markante scènes uit Noerejevs leven: van zijn geboorte in een Oekraïnse trein tot zijn dood aan de gevolgen van aids. Het is allemaal even versluierend als onthullend, even overdadig als weldadig; voor dansliefhebbers een film om twee keer te zien en uiteindelijk te concluderen dat Noerejev zelf hen bij elke sprong en elke werveling toch weer ontglipt.