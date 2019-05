Vriend Anne Faber: hoger beroep geeft ‘extra jaar psycho-emotionele gijzeling’

De vriend van Anne Faber noemt het hoger beroep in de zaak tegen Michael P. „ondraaglijk”. Hij vindt het „extreem belastend en oninvoelbaar” dat P., die vorig jaar werd veroordeeld voor moord op zijn vriendin, een hoger beroep heeft aangetekend tegen zijn veroordeling. Advocaat Sébas Diekstra sprak namens Fabers vriend dinsdag op de eerste zittingsdag in het hoger beroep tegen Michael P.

Fabers vriend spreekt van „een jaar extra in een psycho-emotionele gijzeling” door het hoger beroep. Omdat hij uit de media wil blijven en het niet kon opbrengen zelf het woord te voeren, sprak Diekstra. Fabers vriend werd na haar vermissing dagenlang verhoord, en kon daardoor niet helpen zoeken naar zijn vriendin. Ze verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in de buurt van de kliniek waar P. destijds verbleef. Het lichaam van Anne Faber werd na een wekenlange zoektocht gevonden in een bos in Zeewolde. P. had de politie verteld waar hij haar lichaam had begraven.

Eerder die zitting zei P. zelfmoord te willen plegen als zijn straf van 28 jaar met tbs onveranderd blijft. Volgens zijn eigen berekening zou P. op zijn vroegst op 67-jarige leeftijd weer op vrije voeten komen. In zijn ogen is 18 tot 20 jaar cel een redelijke straf. Tbs vindt hij wel belangrijk, „voor de samenleving en voor mezelf”.

Familie Anne: P. veroordelen voor moord

De ouders en broer van Anne Faber geloven niet dat P. Anne in een impuls heeft gedood. Zij vinden de verklaring van P. „zeer onbetrouwbaar”. Het hof zou die naast zich neer moeten leggen en hem moeten veroordelen voor moord, omdat hij haar doelbewust om het leven zou hebben gebracht.

Deskundigen menen dat de kans op herhaling, van zowel een levensdelict als verkrachting, groot is. Ze zien dat hij kenmerken van borderline en een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis heeft.

P. werd vorig jaar veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Hij ging daar tegen in beroep, omdat hij door de politie na zijn arrestatie zou zijn mishandeld. Daar eist P. strafvermindering voor. De rechtbank zag daar niets in, al werd wel geconcludeerd dat de politie P. onjuist bejegende. De politie pakte hem hard aan en wees hem niet op zijn zwijgrecht.